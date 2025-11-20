חיל האוויר מקים יחידת עילית: מה השתנה מ-7/10?

יחידת עילית ( צילום: אתר חיל האויר צה"ל )

הלקחים מטבח 7 באוקטובר מובילים לטלטלה מבנית בלב צה"ל: חיל האוויר (חה"א) יוצא למהלך דרמטי וחסר תקדים, שבמסגרתו מוקמת יחידת עילית חדשה שתתמחה באופן בלעדי בהגנה על בסיסי החיל מפני מתקפות משולבות.

על פי הפרסום המקורי ב"מעריב", מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, הורה על הקמת היחידה החדשה, שתפעל תחת כנף 7 ותחבור ליחידות הקומנדו המובילות של החיל – שלדג ו-669. גיוס הלוחמים למסלול הייעודי יחל כבר במחזור הקרוב. לוחמי היחידה יעברו הכשרה מפרכת וייעודית, ויגיעו לרמת רובאות 07, לצד הכשרות מיוחדות בהפעלת אמצעי לחימה חדישים, סריקות ומערכות הגנה מתקדמות. המטרה: לספק מענה מהיר ומדויק לכל ניסיון חדירה לשטחי בסיסי חיל האוויר – הבית של הנכסים האסטרטגיים של המדינה.

תרגיל חיל האוויר ( צילום: אתר צה"ל )

הרקע הדרמטי: כוונות חוליות נוח'בה

ההחלטה על שינוי התפיסה הארגונית מגיעה לאחר שנחשף בחקירות כי חוליות נוח'בה תכננו להגיע ב-7 באוקטובר גם לבסיסי חיל האוויר, ובראשם חצרים ותל נוף. בהמשך, חשף השב"כ כי גורמים המופעלים על ידי איראן עסקו באופן שיטתי באיסוף מידע מודיעיני על סדרי האבטחה בבסיסי החיל. מידע זה הדליק נורות אזהרה בצמרת חיל האוויר.

מענה מיידי וקיצור זמני תגובה

עד שהיחידה החדשה תגיע לרמת כוננות מבצעית מלאה, הורה אלוף בר על שורת צעדים מיידיים:

כוחות מילואים קבועים: הצבת כוחות מילואים קבועים, ברמת רובאי 07, בכל בסיס כמענה ראשוני לכל תרחיש תקיפה.

שדרוג המכשול וההתרעה: שודרגו באופן נרחב המכשולים הפיזיים ומערכי ההתראה סביב כלל בסיסי החיל, בהשקעה כספית מוערכת של עשרות מיליוני שקלים.

כוח התערבות מוסק: כחלק מהתפיסה החדשה, יחד עם היחידה החדשה, יעמדו לרשות הבסיסים כוחות מיוחדים שיוזנקו במסוקים ככוח התערבות מיידי במקרה של חדירה.

בצה"ל הדגישו כי תפיסת הכוננות החדשה תתבסס על זמני תגובה קצרים במיוחד, וכי בשבועות האחרונים בוצעו תרגילים רבים המדמים את התרחישים האפשריים.

תגובת צה"ל ל"מעריב": "לאור תחקירי שבעה באוקטובר, חיל האוויר מוביל תוכנית רחבה שמושקעים בה מאמצים ומשאבים רבים לחיזוק מרכיבי ההגנה בכל הבסיסים. התוכנית כוללת הקמת גדודי התערבות, העלאת כשירות ללוחמים והכנסת אמצעים שישפרו את יכולות ההגנה."