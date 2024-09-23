אלפי תלמידי הכיתות הגבוהות מתלמודי התורה של בעלזא מכל רחבי הארץ זכו לעלות אמש (שני) לציון ברינה, למעמד הוד בצל קודשו של האדמו"ר, לקראת הימים הבאים עלינו לטובה • צפו בתפילת ערבית, בניגוני ההתעוררות ובברכה האישית מהאדמו"ר (חסידים)
בימי חודש אלול עמוסים עיתותיו של האדמו"ר מבעלזא, המרבה לקבל קהל עדת מרעיתו הבאים לחלות פניו להתברך לפני יום הדין הקרב ובא | כפי שהונהג שנה שעברה, מתאספים כלל ילדי החמד של של כיתות ז' וח' שע"י תלמודי התלמוד תורה ד'בעלזא בארה"ק למעמד 'כוללות קוויטל' בצל הקודש | במהלך המעמד הנרגש זימרו ילדי החמד ניגוני רגש שהזמן גרמא כשהאדמו"ר יושב על כסאו וסוקר ילדי צאן הקדשים בסקירתו האבהית | בסיום המעמד הנרגש עברו כלל הילדים לפני הקודש להתברך ב'כתיבה וחתימה טובה' (חסידים)