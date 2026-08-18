לקראת הימים הנוראים חרוזים מול פני הקודש | אלפי ילדי בעלזא ריגשו את האדמו"ר במעמד הוד ומיוחד אלפי תלמידי הכיתות הגבוהות מתלמודי התורה של בעלזא מכל רחבי הארץ זכו לעלות אמש (שני) לציון ברינה, למעמד הוד בצל קודשו של האדמו"ר, לקראת הימים הבאים עלינו לטובה • צפו בתפילת ערבית, בניגוני ההתעוררות ובברכה האישית מהאדמו"ר (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:58