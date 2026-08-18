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לקראת הימים הנוראים

חרוזים מול פני הקודש | אלפי ילדי בעלזא ריגשו את האדמו"ר במעמד הוד ומיוחד

אלפי תלמידי הכיתות הגבוהות מתלמודי התורה של בעלזא מכל רחבי הארץ זכו לעלות אמש (שני) לציון ברינה, למעמד הוד בצל קודשו של האדמו"ר, לקראת הימים הבאים עלינו לטובה • צפו בתפילת ערבית, בניגוני ההתעוררות ובברכה האישית מהאדמו"ר (חסידים)

ילדי בעלזא בכוללות קוויטל
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל| צילום: צילום: א.מ.ש.

עשה למען תינוקות של בית רבן: אלפי תלמידי הכיתות הגבוהות מכל תלמודי התורה של חסידות בעלזא ברחבי ארץ הקודש זכו לעלות אמש (שני) לציון ברינה, ולשעה של קורת רוח בצל קודשו של האדמו"ר, במעמד אדיר של 'כוללות קוויטל' לקראת הימים הנוראים הבעל"ט.

הילדים, שהגיעו מלווים במחנכיהם אל היכל ה'גרויסע שטוב' בקרית בעלזא בירושלים, זכו תחילה להשתתף בתפילת ערבית בצל הקודש.

בהמשך נערך מעמד ה'כוללות קוויטל' המרומם, נפתח בניגוני התעוררות ורגש לקראת ימי הרחמים והסליחות, בהמשך חרזו הילדים חרוזין נפלאים בחן מיוחד יחדיו. בסיום המעמד עברו הילדים עברו בסך מול פני הקודש להתברך מפי האדמו"ר בכתיבה וחתימה טובה.

ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)
ילדי בעלזא בכוללות קוויטל (צילום: אנשיל בעק)

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האדמו"ר מבעלזאחודש אלולכוללות קוויטל

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