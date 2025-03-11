תנופת התרחבות בחיפה, בית הכנסת ההיסטורי "עדת ישראל" חווה פריחה יוצאת דופן עם הצטרפותם של עשרות אברכים צעירים, שהתאגדו יחד לכתיבת ספר תורה משותף | צפו בתיעוד מהחגיגות ברחובות העיר, במכתב המיוחד של גדולי הדור, ובגלריית רבני העיר שהגיעו לפאר את המעמד | שמואל שנקר מגיש גלריה (חרדים)
חודש לפני תקופת החורף באוסטרליה: ברוב רגש קבע היום (שלישי) הגה"צ רבי שלמה קאהן גאב"ד מלברון שבאוסטרליה, את המזוזה לבית המדרש הזמני, שנבנה לאחר גל הטרור שעברו השנה, כאשר רעולי פנים הציתו את בית המדרש המרכזי בעיר (חרדים)
תיעוד מרהיב היישר ממדינת אוסטרליה, שם התאספו בחורי החמד של הקהילה לשבת התאחדות והתעלות בראשות הגה"צ אב"ד לימנוב שהגיע במיוחד מארה"ב לרומם נפשות ישראל | צפו בתיעוד מרהיב מכניסת השבת ומיציאתה בצל האורח הרם (חרדים)