במעמד מרומם ובשמחה טהורה של מצווה, הכניסו השבוע בני קהילת 'עדת ישראל' בחיפה ספר תורה חדש, שנכתב על ידם בשותפות מיוחדת לקיום מצוות כתיבת ספר תורה.

בית הכנסת "עדת ישראל", הפועל בחיפה למעלה משמונים שנה, עומד כיום בראשות הרה"ג ר' שניאור קלופט, הממלא את מקום אביו הגדול הרה"ג ר' יואל זצ"ל. בתוך תנופת הפריחה הגדולה של ההתיישבות החרדית בחיפה, המקום חווה בשנים האחרונות התפתחות מרשימה, עם הצטרפותם של עשרות אברכים צעירים הקובעים בו את מקום תפילתם ולימודם.

בתקופה האחרונה התאגדו כלל בני הקהילה וידידיה לפרויקט כתיבת ספר התורה, ועם הגעת המלאכה לסיומה, התקבצו המוני תושבי העיר לשמחה הגדולה ברחובותיה של חיפה.

במעמד המרגש נטלו חלק רבני העיר ודייניה, ובהם הרבנים הגאונים: רב הקהילה החרדית הרב יחיאל יוסף במברגר, דיין 'הישר והטוב' הרב יקותיאל וויס, דומ"ץ בעלזא הרב מאיר דב רכניצר, רב קהל חסידים הרב משולם פייש רוזנברג, רב קהילת שלום יהודה הרב יעקב אברג'ל, והרב מנחם בביוף.

לכבוד המעמד המיוחד, שיגרו גדולי הדור, ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש, מכתב ברכה מיוחד לבני הקהילה ולרב העומד בראשה, לרגל התרחבות גבולות הקדושה בעיר.