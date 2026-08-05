כיכר השבת
סיכום חדשות היום | צפו

טראמפ שולח מסר לאיראן | חברה קדישא תיאלץ לשלם מליוני שקלים | חדשות היום

שופט בג"ץ אלכס שטיין הוציא צו מניעה להעברת תקציב של רבע מיליארד שקלים לחינוך החרדי | חקירת פרשיית עיתון 'הדרך' עוברת לפרקליטות | פורסם התחקיר על הפיגוע בכפר תל | טראמפ מאיים "מיצר הורמוז יפתח תוך 48 שעות" | בית המשפט העליון קבע - חברה קדישא תפצה את יוצאי ברית המועצות במליוני שקלים | יעקב ישראל ידיד ז"ל טבע למוות בקפריסין | טקס הקבורה של שמעון לייב ורבקה הרצל | תחזית מזג האוויר | תיעוד קיצוני יומי | (היום בכיכר) צפו

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