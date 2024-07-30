אלפי יתומים ויתומות - מעל 350 הצטרפו ל"ע רק השנה, חזרו לבתיהם מלאי שמחה וכח להתמודדות עם אתגרי החיים | סיכום מרגש של קיץ עמוס בעשיה עוצמתית למען משפחות היתומים והאלמנות גיבורי הרוח | מעל ל־2000 משתתפים בכלל פעילויות בין הזמנים תשפ"ה (חרדים)
נופשוני הקיץ יצאו לדרך לאחר התייעצות ובברכתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל, שהורו להנהלת הארגון לקיים את הנופשונים על אף המצב בארץ הקודש, לדבריהם הדבר נחוץ מאוד למשפחות וליתומים | בארגון מסכמים בסיפוק את המערך האדיר של נופשוני הקיץ של הארגון | כ-2000 יתומים ויתומות המתמודדים עם כאבם בכל ימות השנה יצאו להתאוורר ולאגור כוחות לקראת שנת הלימודים הבאה (חרדים)