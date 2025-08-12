החסר הגדול של היתומים הרכים נשכח כלא היה במהלך נופשוני הקיץ של 'זה לזה' שמעניקים מידי שנה בשנה לאלפי יתומים ויתומות ימים של מנוחה ושמחה ואגירת כוחות נפש להמשך מסע הגבורה לההתמודדות עם אתגרי החיים.

לאחר עשיה אינטנסיבית שנמשכה על פני חודשים והשקעה כספית עצומה של למעלה משני מיליון שקלים, הגיעו לסיומם נופשוני הקיץ המושקעים ביותר שהתקיימו עד כה כמיטב המסורת למען אלפי היתומים והיתומות בכל הגילאים והמסגרות.

השבוע הראשון של בין הזמנים נפתח עם נופשוני הילדים בגילאי 4–12.

מאות ילדים וילדות ממערך 'בני מלכים' ומערך 'מחוברות' שמקבלים בכל ימות השנה את התמיכה החמה והמקצועית כדי שיוכלו להתקדם ולצמוח, השתתפו בפעילות מגוונת ומיוחדת בליווי החוכנים והחונכות שחוו יחד איתם שעות של הנאה וחוויה עם תוכנית פעילות מושקעת ומרגשת.

במקביל, מאות בני ישיבות מחבורת 'בני עליה', יצאו ליום התרעננות וגיבוש בראשות המחנך הרב פנחס ברייער המנווט את הפעילות לאורך כל השנה. הבחורים שמשקיעים את כל מרצם בעקביות ובהתמדה על מנת להתמודד עם קשיי החיים בגבורה זכו לשעות של חוויה והתעלות באמצעות פעילות ותוכן שחיזקו את החוסן הפנימי להצלחה במעלה ההר.

באותו זמן ממש, למעלה מ-700 נערות ממערך 'מחוברות' ו־300 ילדות ממערך 'קשורות', השתתפו במחנה בנות עשיר ומושקע, עם פעילות עשירה ומלאת אנרגיה, תוכן מפעים, מופעי שירה ארוחות ופינוקים, והפתעות רבות. המפגשים המשמחים בין מאות בנות שחוות את אותן אתגרים חיזקו את רוחן והטעינו בהן כוחות נפש כדי להמשיך ולהתגבר על מהמורות החיים. המחנכות והחונכות שמלוות את הנופשון מעידות בכל שנה מחדש שהשעות הללו נחרטות לנצח בקרב הבנות שנטענות בכלים וכוחות שמשפרות את חייהן.

במהלך ימי בין הזמנים אף נערכים אירועים מרוממים לאמהות האלמנות שנושאות על כתפיהן בגבורה את עול הבית, וגם להן מגיע רגע של הפוגה וטעינת מצברי אמונה וכח.

בנוסף יתקיימו בשבועות הקרובים אירועי הוקרה והעצמה מיוחדים לצוותי חונכי זה לזה ונשותיהן כדי להוקיר תודה על שעות של נתינה מכל הלב למען הילדים הגיבורים שזוכים בזכותם להתקדם ולצמוח וכן לטפח ולשדרג את היכולות המקצועיות של כל אחד ואחד מהחונכים המסורים שעושים לילות כימים למען הצלחתם של הילדים.

הרבנית רוטנברג תליט"א נשיאת זה לזה נשאה דברי חיזוק והעצמה במסגרת נופשוני הקיץ וציינה בכאב שהקיץ האחרון הוא הקיץ הכואב ביותר שידענו לאחר שנוספו לצערינו למעגל הכאב בתקופה כה קצרה מעל 350 יתומים חדשים. אך למרות המספר הקשה רואים איך שהלב הגדול של עם ישראל מתרחב ללא הפסקה וזו אכן תוצאה הכרחית כשמסתכלים למציאות העיניים ומממשים את המחויבות האישית של כל אחד ואחד לשאת באחריות להצלת המשפחות שאיבדו את היקר מכל ולהבטיח שכל בני המשפחה יתגברו על האובדן ויצלחו את המשבר הגדול.