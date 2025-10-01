( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

ערב יום הכיפורים תשפ"ו - למעלה ממאה אלף מתפללים הגיעו הלילה (שלישי), להשתתף במעמד הסליחות המרכזי והאחרון החותם את מעמדי הסליחות המסורתיים לשנה זו ברחבת הכותל המערבי, החל משעות הערב המוקדמות ועד השיא בזמן המעמד המרכזי ברחבת הכותל, המרפסות והסמטאות מסביב בכל אגן העיר העתיקה.

במעמד השתתפו שורדי שבי הגיבורים אליה כהן ובת זוגתו שורדת הנובה זיו עבוד, עומר שם טוב, רומי גונן וילנה טרופנוב, כאשר קהל הרבבות הריע להם בהתרגשות גדולה ובהערכה רבה - רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א נשא תפילה מיוחדת בנוכחותם של שורדי השבי לשובם של החטופים - החיים לחיק משפחותיהם והחללים לקבורת ישראל. המעמד התקיים במעמד הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, הרב הראשי לישראל והראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט״א, הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט״א, ראש ישיבת מרכז הרב הגאון רבי יעקב שפירא שליט"א, ראש העיר ירושלים מר משה ליאון, שרים אישי ציבור וקהל רב.

עומר שם טוב ואליה כהן בקבלת עול מלכות שמים במעמד סליחות ערב יום כיפור תשפ"ו ( צילום: הקרן למורשת הכותל )

במהלך המעמד נשאו רבבות המתפללים יחד עם הרבנים תפילות נרגשות לשלומם של חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון ישראל.

מפאת הרבבות שגדשו את רחבת הכותל, המעמד הועבר בשידור חי על מסכי ענק בפאתי רחבת הכותל ועל גבי חומות שער יפו בכניסה לעיר העתיקה ובכיכר צה"ל על מנת לאפשר לקהל הרבבות להתחבר לאווירת הסליחות מרחבת הכותל, באמצעות עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.

