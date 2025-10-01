אצטדיון ארנה נתניה לבש אמש (ליל ערב יום הכיפורים) חג מתוך תשובה והתעוררות עצומה, כאשר למעלה מ-2,000 משתתפים גדשו את המקום לכנס סליחות מרכזי לקראת יום הדין.

היציעים בארנה התמלאו במשתתפים שהגיעו מכל רחבי העיר והסביבה, והקהל התרגש במיוחד מנוכחותם של שורה ארוכה של רבנים ואישי ציבור מובילים. בין היתר, נכחו באירוע הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, והגאונים הרב זמיר כהן והרב יגאל כהן. גם המקובל הגאון רבי יצחק בצרי, הרב רועי מזרחי, ורבני שכונות נוספים כיבדו בנוכחותם.

האירוע הגיע לשיאו כאשר המוני המשתתפים התפללו ושרו יחד את פיוטי הסליחות ברגש רב, בליווי הפייטן הנודע יובל טייב. שירת הקהל המאוחדת יצרה אווירה של חיבור עמוק, שהותירה רושם חזק על כל הנוכחים.