הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר 2025, המצביעים על עלייה של 0.5 אחוז בהשוואה לחודש ספטמבר. בשנים עשר החודשים האחרונים עלה המדד המצטבר ב־2.5 אחוז.

בין סעיפי המדד בלטו עליות מחירים חדות בירקות ובפירות שזינקו ב־3.9 אחוז, ובהלבשה והנעלה שעלו ב־3.0 אחוז. גם סעיפי המזון, התחבורה והתקשורת, הבריאות, תחזוקת הדירה ושכר הדירה רשמו עליות מתונות יותר. מנגד נרשמו ירידות במחירי התרבות והבידור ובשירותי הדיור בבעלות הדיירים.

שכר הדירה: עלייה בולטת בשוכרים חדשים

בסעיף שכר הדירה נרשמה עלייה של 2.5 אחוז בחוזים מחודשים, בעוד שבדירות עם תחלופת שוכר נרשמה עלייה חדה יותר של 5.5 אחוז.

תשומות הבנייה: עלייה מונעת בעיקר מעליית שכר העבודה

מדד מחירי התשומות בבנייה למגורים עלה באוקטובר ב־0.1 אחוז והגיע ל־100.5 נקודות. מתחילת השנה נרשמה עלייה של 4.3 אחוז.

ללא שכר עבודה רשם המדד ירידה של 0.2 אחוז.

במהלך השנה עלה המדד ב־5.0 אחוז, בעיקר בשל עלייה של 9.2 אחוז בשכר העבודה ועלייה של 2.0 אחוז במחירי החומרים והמוצרים. באוקטובר ירדו מחירי אבן לחיפוי חיצוני, מוצרים למרחב מוגן ורשתות, וכן מחירי עץ לבנייה. מנגד עלו מחירי אביזרים ומוליכים לאינסטלציית חשמל.

מדד שכר העבודה בענף עלה בחודש אוקטובר ב־0.5 אחוז.

יצרן ותעשייה: עלייה כללית, ירידה ללא דלקים

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב־0.2 אחוז לרמה של 120.7 נקודות. ללא דלקים נרשמה ירידה של 0.3 אחוז ל־116.3 נקודות.

בחודש זה נרשמה עלייה חדה במחירי מוצרי ההלבשה ובמחירי מוצרי נפט מזוקק, לצד ירידות במחירי מכונות, מתכות בסיסיות, מחשבים וציוד אלקטרוני, תיקון ותחזוקה של ציוד מכני וציוד חשמלי.

מדד הכרייה והחציבה עלה ב־0.4 אחוז, אך במבט שנתי ירד ב־6.5 אחוז.

שוק הדירות: ירידה חודשית, עלייה שנתית מתונה

מדד מחירי הדירות (שאינו חלק ממדד המחירים לצרכן) מצביע על ירידה של 0.3 אחוז במחירי העסקאות בחודשים אוגוסט–ספטמבר 2025 לעומת יולי–אוגוסט. מחירי הדירות החדשות ירדו ב־0.8 אחוז.

בפילוח מחוזי נרשמו עליות קלות בירושלים ובצפון, וירידות בחיפה, במרכז, בתל אביב ובדרום.

במבט שנתי עלה מדד מחירי הדירות ב־0.5 אחוז בלבד, עם עליות משמעותיות בצפון ובירושלים. לעומת זאת, מחוזות מרכז ותל אביב רשמו ירידות. מחירי הדירות החדשות בשנה האחרונה ירדו ב־0.5 אחוז.

המחיר הממוצע הארצי לדירה ברבעון השלישי של 2025 עמד על 2.2139 מיליון שקלים, ירידה של 2.5 אחוז לעומת התקופה המקבילה ב־2024.