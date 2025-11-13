בלי בושה: תושב ירושלים בן 37 הצית פח אשפה ו'קלנועית' בשכונה החרדית בירושלים ונעצר כעבור זמן קצר על ידי שוטרי מחוז ירושלים במשטרת ישראל. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגדו. כך מסרה היום (חמישי) המשטרה. 'כיכר השבת' עם תיעוד מרגעי ההצתה - כפי שנלכדו במצלמות האבטחה באזור.

ההצתה התרחשה לפני עשרה ימים. בתאריך 3.11 ,מעט לאחר השעה 2 לפנות בוקר, התקבל דיווח במשטרה על שריפה ברחוב דוד ילין בירושלים - בשכונת מקור ברוך.

למקום הוזעקו שוטרי תחנת לב הבירה של מרחב ציון. בתחקור ראשוני של עדי ראייה, נאסף בין היתר מידע על אודות תיאורו של החשוד, שתועד במצלמות האבטחה.

השוטרים ערכו סריקות באזור והללו הובילו בתוך זמן קצר לאיתורו בקרבת מקום של החשוד במעשה. באמתחתו נמצא מצת. הוא נעצר לחקירה.

על פי ממצאי החקירה ועדויות שנאספו, הגיע החשוד למקום בפנים חשופות, התהלך ברחוב ובשלב מסוים, הצית באמצעות מצת שאחז בידו את פח האשפה ('צפרדע') המוצב שם.

מיד לאחר המעשה המשיך בצעידתו ובמרחק עשרות מטרים ממוקד השריפה הראשון, הצית 'קלנועית' שנשרפה כליל. בתיעוד ממצלמות האבטחה הוא נראה מתהלך כשציציות מתבדרות מחולצתו.

החשוד שנעצר, הועבר כאמור לחקירה בתחנת לב הבירה ובאותו היום הוארך מעצרו בבית המשפט - ימי מעצר שהוארכו בהמשך פעם נוספת לטובת מיצוי פעולות החקירה בעניינו.

בימים האחרונים הצליחו לגבש חוקרי המשטרה תשתית ראייתית למעשיו של החשוד ונגדו הוגשה הצהרת תובע מטעם הפרקליטות, על הכוונה להגיש נגדו היום כתב אישום לצד בקשה למעצרו עד לתום ההליכים.