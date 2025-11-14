עוד מהלך דרמטי להתמודדות עם משבר האקלים נרשם השבוע בסין, כאשר במדבר במונגוליה הפנימית התרומם לשמיים העפיפון הגדול בעולם, מיזם חדשני של תאגיד האנרגיה ההנדסית של סין. מדובר בעפיפון ששטחו 5,000 מ״ר - שווה ערך לכ-12 מגרשי כדורסל - אשר נשלח לגובה באמצעות בלון הליום.

בגובה של כ-300 מטרים, היכן שרוחות חזקות ויציבות בהרבה מאשר בסמוך לקרקע, העפיפון נפרש ומושך כבלים עבים שמחוברים לגנרטור בקרקע. בכך נוצרת מערכת המנצלת את עוצמת הרוח בגבהים לייצור חשמל יעיל ונקי, בלי להידרש למגדלים, טורבינות או שטחים נרחבים.

ייחודה של המערכת הוא ביעילותה הסביבתית והכלכלית: מערכת בגודל 10 מגה-וואט מסוגלת לייצר כ-20 מיליון קוט״ש חשמל בשנה - כמות המספיקה לכ-10,000 משפחות. מעבר לכך, היא חוסכת כ-95% משטח האדמה שנדרש לטורבינות קונבנציונליות, מפחיתה ב-90% את צריכת הפלדה ועלות הייצור יורדת בכ-30%.

הפרויקט, שמוביל את מחקרי האנרגיה המרחפת במדינה, מדגים את הפוטנציאל של רוחות חזקות ויציבות בגובה רב, מעל לשכבת הגבול האטמוספרית שבה הרוח מושפעת ממבני נוף.

על פי צוותי הפיתוח, העפיפון הגדול כבר עבר בהצלחה סדרת ניסויים שכללו פרישה, קיפול ואיסוף נתונים להמשך התאמה ושיפור התכנון. "השלמנו את מבדקי השיגור ופריסת העפיפון, ובכך סללנו את הדרך להמשך פיתוח מערכות הפקת חשמל מאוויר", צוטט קאוו לון, מנהל ניסויי הפרישה.

המיזם צפוי להתרחב בשנים הקרובות לבחינת טיסות מרובות של עפיפונים במקביל, ולספק תשתית לאנרגיה מתחדשת נקייה בקנה מידה גדול במיוחד - עוד עדות לחשיבה החדשנית שמובילה כיום את סין בשוק האנרגיה הירוקה.