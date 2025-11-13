מי היה האיש הראשון בתורה שיצא להגן על ילדה קטנה מפני סכנת פגיעה? והמפתיע ביותר - מדוע התורה מציגה אותו כצדיק, למרות שמדובר ברשע ורמאי?

בשיעור מרתק על פרשת חיי שרה, המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון צולל למסע עמוק אל ה"אני" האמיתי שלנו, מול התדמית המזויפת שאנו בונים לעצמנו.

הוא משתף בגילוי לב נדיר בתסביך הפסיכולוגי שנוצר אצלו כמי שזוהה כ"נואם" מגיל חמש, ושואל: האם אנו חיים את הזהות האמיתית שלנו, או את התפקיד שהחברה כפתה עלינו?

ואיך נוכל להתחבר מחדש למהות האמיתית שלנו - לפני שהיא נקבעה על ידי ההורים, החברה, או אפילו על ידך.

והמסר המרכזי: אם אפילו לבן הנוכל הבין אינסטינקטיבית שהעדיפות הראשונה והעליונה היא להגן על ילד בסכנה - איך ייתכן שאנחנו, כחברה וכפרטים, עדיין שותקים, מגמגמים וחרשים מול התעללות?

הרב ג'ייקובסון קורא לנו להתעורר ולגלות את הזהות האמיתית שלנו - זהות שלא שותקת לעולם מול עוול.