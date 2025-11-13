הסכמי אברהם - מאז ולתמיד // הרב בן ציון נורדמן

בפרשת חיי שרה אנו נפרדים משני ענקי עולם – בתחילתה משרה אמנו, ובסופה מאברהם אבינו. קשה להיפרד מאבי האומה, עמוד החסד וראש המאמינים. אך דווקא בפרשה זו אנו מקבלים שיעור חשוב ליציבות, שלום והבנת הנצח בעולם.

ובתזמון מעניין, אנו עוסקים השבוע בחדשות אקטואליות: תזכורת להתפתחות ההיסטורית של "הסכמי אברהם" שמקבלים תוספת מרגשת בהצטרפות מדינה מוסלמית נוספת, קזחסטן. הסכמים אלו פותחים ערוצים חדשים של תקשורת ושיתוף פעולה, אך מעוררים שאלה משמעותית: האם בריתות המבוססות רק על אינטרסים משתנים יכולות להחזיק מעמד? את התשובה מספק לנו אבי האומה, אברהם, דרך המשא ומתן הערכי שלו בפרשה.

•

לאחר פטירת שרה, מבקש אברהם לרכוש את מערת המכפלה לקבורתה. בני חת מציעים לו את הקבר בחינם. אבל אברהם מסרב ודורש לשלם דווקא "בְּכֶסֶף מָלֵא" מדוע?

המסר של אברהם הוא נצחי: בעניינים הנוגעים לנצח ולמורשת, לא לוקחים מתנות. בעלות שנרכשה באורח הגון לגמרי היא ערכית ומוחלטת, שאינה ניתנת לערעור. זהו ההבדל המהותי בין בריתות אינטרסים (המבוססות על מה שמשתלם באותו רגע), לבין בריתות אמת (המבוססות על ערך וקניין קבוע).

•

בשבוע שעבר, במסגרת מסע שאני שותף בו, ביקרתי במסגד אל-רודה בג'לג'וליה, בליווי ראש המועצה דרוויש ראבי, והשייח ג'אבר ג'אבר – אימאם וראש התנועה האסלאמית באזור. המסגד ממוקם על גדות נחל קנה שמקורו במזרח השומרון , אזור המזכיר את סכסוכי המשאבים שמתקיימים מתקופת אברהם ועד לתקופתנו.

בדברי ברכה למארחים, הבאתי אנקדוטות מדרכו של אברהם אבינו, אשר לימד אותנו ליישב סכסוכים לא דרך כוח, אלא דרך הכרה הדדית וכבוד.

במסגד הזכרתי את סיפור הוויכוח של אברהם עם אבימלך על באר המים בבאר שבע (פרשת וירא). המים היו אז, ונותרו גם היום, משאב יקר ביותר. אברהם, למרות שהיה מוכן לברית שלום, דרש תחילה צדק ואמת: "וְהוֹכִיחַ אַבְרָהָם אֶת אֲבִימֶלֶךְ עַל אֹדוֹת בְּאֵר הַמַּיִם אֲשֶׁר גָּזְלוּ עַבְדֵי אֲבִימֶלֶךְ" רק לאחר שאבימלך הכיר בעוול, נכרתה הברית.

המסר ברור: שלום יציב מחייב פתרון סכסוכים ערכי על המשאב הקיומי, ורק לאחר מכן בניית קשר המבוסס על אמת וכבוד.

•

בריתות המבוססות רק על אינטרס הן שבריריות מטבען. היציבות העולמית לא יכולה להישען רק על כוח או פוליטיקה. זו בדיוק הנשמה שחסרה לרוב בריתות האינטרסים, וזו הנשמה שחייבת להיכנס להסכמי אברהם.

מי שיכול לספק את העומק הזה הם דווקא אנשי הדת. בקונגרס שנערך בקזחסטן, בערב ראש השנה, נפגשו הרבנים הראשיים לישראל עם מנהיגים מכל העולם והשמיעו קריאה חדה. הראשון לציון והרה"ר, הרב דוד יוסף, הדגיש את קדושת החיים, "כולנו צריכים לומר: אנחנו מקדשים את החיים" וכן הבהיר הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר: "המלחמה הזו איננה מלחמת דת כלל ועיקר. היהדות אינה נגד אף דת."

מסרים אלה הם דיפלומטיה של אמת. זו הדרך לבניית עתיד שבו בסיס הקיום שלנו, והיציבות העולמית, יהיה חזק ואיתן לנצח – מבוסס לא רק על אינטרסים, אלא על אמת, צדק וכבוד הדדי.