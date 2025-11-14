ארגון לביא הגיש הבוקר עתירה דחופה לבג”ץ באמצעות עו״ד נתי רום נגד היועצת המשפטית לממשלה, עו”ד גלי בהרב-מיארה, ונגד התנועה לאיכות השלטון, בדרישה להורות על הפסקה מיידית של קמפיין ציבורי נרחב שמקדמת התנועה לטובתה האישית של היועצת המשפטית ולהורות על מניעות היועמ״שית מעיסוק בנושאי התנועה לאיכות השלטון.

בעתירה נטען כי התנועה לאיכות השלטון מפעילה מזה חודשים קמפיין שילוט נרחב ברחבי הארץ, הכולל תמונתה של עו”ד בהרב-מיארה ומסרים התומכים בה ערב דיוני הממשלה בעניינה. במקביל, התנועה מגייסת בפומבי כספים מן הציבור לטובת המשך הקמפיין, כשהמסר המוצהר הוא חיזוק היועצת המשפטית “במאבקה” מול הממשלה.

לדברי הארגון, מדובר בטובת הנאה אסורה הניתנת לעובדת ציבור, הנגועה בניגוד עניינים מהותי, שכן התנועה מרבה להיות בעלת דין בעתירות שבהן עו”ד בהרב-מיארה עצמה קובעת עמדה מקצועית חיונית להכרעה.

על אף פנייה רשמית שהעביר הארגון ליועצת ב־22 ביולי, בה התבקשה לבצע את פעולות החובה הקבועות בחוק שירות הציבור (מתנות), לא נקטה היועצת המשפטית בכל צעד למניעת ההטבה. יתרה מכך, הקמפיין המשיך להתנהל במשך שבועות ארוכים לאחר שהיועצת ידעה עליו, תוך שימוש בשמה, בדימויה ובתפקידה הציבורי.

במענה שהתקבל מטעם משרד המשפטים נטען כי מאחר שהקמפיין “לא נעשה בידיעתה או לבקשתה של היועצת”, אין לראות בו מתנה אסורה. לטענת ארגון לביא, תשובה זו “חסרת יסוד, מנוגדת לחוק, מסוכנת לשלטון החוק” ומאפשרת בפועל מצב שבו בעלי עניין יוכלו להפיק קמפיינים לטובת עובדי ציבור, מבלי שיוטלו עליהם כל מגבלות.

העתירה מדגישה כי לפי חוק המתנות ופסיקת בג”ץ, מתנה אינה חייבת להיות בעלת ערך קנייני. גם “טובת הנאה ללא קניין”, כמו קמפיין ציבורי נרחב, מהווה מתנה אסורה. לפיכך, מקום שבו לא ניתן להשיב את הטובה לנותן על עובד הציבור לשלם את שוויה לאוצר המדינה.

עוד נטען כי עו”ד בהרב-מיארה עצמה טענה בעבר בבתי המשפט שיש לקבוע חזקה מרחיבה שלפיה כל טובה הניתנת לעובד ציבור ניתנת לו מכוח תפקידו, ועל כן היא מושתקת מלטעון אחרת כשהדבר נוגע אליה באופן אישי.

בשל כל אלה דורש ארגון לביא מבית המשפט העליון להוציא צו על תנאי המורה ליועצת המשפטית למשוך ידה מכל עיסוק בענייני התנועה לאיכות השלטון, לרבות הליכים תלויים ועומדים שבהם עמדתה עשויה להשפיע על הצלחת התנועה.

לדברי הארגון, “מדובר באחד המקרים החמורים ביותר של פגיעה בטוהר המידות בשירות הציבורי. תנועה המופיעה שוב ושוב כבעלת דין בפני מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, מפיקה קמפיין יקר לטובת מי שקובעת בענייניה והיועצת אינה פועלת לעצור זאת. שתיקה במקרה כזה היא לא רק בעייתית היא הרסנית לריקמה החוקתית ולאמון הציבור”.