ביום שלישי השבוע נערכה בעיר 'מודיעין עילית' באולמי 'היכל הנגינה' – 'אספקלריא' שמחת נישואי נכדו של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת 'רמת אלחנן', בן לבנו הגאון רבי אברהם יעקב זילברשטיין, ראש כולל 'קצות החושן', החתן אריה זילברשטיין, מבחירי ישיבת 'קרית מלך', עב"ג בת הגאון רבי אברהם אבישי מילגרום, מחשובי הת"ח בעיר מודיעין עילית.

לקראת השמחה יצאו לאור עולם שני חיבורים מדברי תורתו של הגר"י, קונטרס 'שאל אביך' שחיבר החתן, מתורת ומשנת זקנו, וכן קונטרס 'דברי חמד' ובו כל הגליונות של עלון 'דברי חמד' שיצאו לאור בשנה האחרונה.

בשמחה, השתתפו המונים מתושבי העיר, ובראשם רבני העיר, המרא דאתרא הגאון רבי מאיר קסלר, שאף כובד ב'ברכה אחריתא' בחופה, וכן תלמידו חביבו של הגר"י, הגאון רבי ישראל זיכרמן, רבה של 'אחוזת ברכפלד', והגאון רבי שמואל חיים דומב, רב קהילת 'חניכי הישיבות', מתלמידיו המובהקים של הגר"י ב'שיעורי תורה לרופאים', ועוד רבנים ות"ח חשובים.

מיד לאחר החופה נכנס הגר"י לאולם, ונשא דברי ברכה וחיזוק בפני המוני המשתתפים: "אנחנו נמצאים פה בשמחה, שהיא שמחה גדולה מאד, מצד החתן נמצאים פה גדולי ישראל, וגם מצד הכלה ב"ה. זה המקום להגיד דבר תורה נחמד".

לאחר מכן סיפר הגר"י זילברשטיין סיפור על מופלא, המוכיח את חכמתם של גדולי התורה [הקטע להלן ממה שכתב בספרו 'חשוקי חמד' עמ"ס עבודה זרה (דף מח ע"א)]:

"מעשה שהיה ב'פואד' מלך מצרים שהזהיר את המלכה שלא תתרחץ במי המעיין הזורם בחצר המלוכה. לאחר שראה שהיא ממרה את פיו, נשבע שאם עוד פעם אחת תמרה את פיו ותרחוץ במי המעיין יגרשנה, אך המלכה לא שהתה לדברי המלך, והתרחצה במי המעיין.

"המלך שלא רצה לגרש את המלכה אם ילדיו, פנה לקאדי וביקש את עזרתו, אולי יש לו עצה איך לפתור שלא יעבור על השבועה, הקאדי אמר לו, שעל פי דתם המלכה מגורשת, ואין עצה, אך אולי יפנה ליהודים אולי להם יש עצה, המלך פנה לרבה הראשי של יהודי מצרים [הרב חיים נחום אפנדי זצ"ל].

"והוא שלח את השאלה למהרי"ל דיסקין זצ"ל, המהרי"ל דיסקין השיב לו מהגמרא במסכת עבודה זרה (שם) האומרת שהמשתחווה למי מעיין שמקלחים כל הזמן, לא נאסרים המים, שכן המים שהשתחווה להם עברו מן העולם, והמים הזורמים עכשיו במעיין הם מים אחרים.

"ואם כן אמר המהרי"ל, לפי"ז המלכה לא עברה על מצוותו והשבועה לא חלה, כי המלך נשבע אם תתרחץ במי המעיין האלו, כלומר באותם המים שהיו במעיין בשעת שבועות, והמים שבהם התרחצה לא היו אותם מים שאסר עליה להתרחץ בהם, הרב סיפר למלך על העצה, וכולם הודו ושיבחו את חכימי דיהודאי על חכמתם הגדולה, וכל ימיו הכיר המלך טובה לרבינו המהרי"ל דיסקין על כך".

את דבריו סיים הרב זילברשטיין: "המוסר השכל מכאן, תלמיד חכם זה דבר שבוקע עולמות, כל חכמי ישראל אמרו, אשרי מי שאומנותו בתורה, אשרי מי שעמל בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו".

"אם היה לנו למשל מצב כזה, לא היה לנו בעיה עם מצרים ולא היה צריך לבזבז כ"כ הרבה כסף, כי אז הם הכירו בחכמת התורה, והכיר טובה לרבי יהושע לייב על כך.

"אין לי מילים להגיד מה זה חכמת התורה, קצרו המילים שלי מלהגיד... ב"ה יש פה חתן וכלה, ונמצאים פה כפי שידוע לי, גדולי הסבים שלנו, כולם יודעים מי שנמצא פה... מצד החתן ומצד הכלה..., הם נמצאים פה ורוצים להגן עלינו".

"איך מנצחים את הערבים? בומבות? לאו דווקא, אפשר לנצח אותם עם חכמה..., עומד מלך גוי ומכיר בזה, שהוא חכם..., ממש יתגדל ויתקדש שמיה רבא. יושבים פה בני ישיבות, ואתם יכולים להפוך את העולם! ואתם לומדים ב"ה בהתמדה, יכירו וידעו כל יושבי תבל כי ה' הוא האלוקים, התפקיד שמוטל עלינו זה שה' הוא האלוקים, כל טוב לחתן ולכלה, ולכל הת"ח".

בסיום דבריו, התפעל הגר"י זילברשטיין מההמונים שהקיפוהו לשמוע את דבריו, ואמר: "תראו, הייתי בטוח שיתנפלו על האוכל, אבל הם לא אוכלים לאכול, צריכים להכריח אותם ללכת לאכול".

וכאן פנה אל המרא דאתרא הגר"מ קסלר, ואמר לו בהתפעלות: "כבוד הרב, צריך פה לתת פקודה, יראה הרב"...

הגר"מ קסלר הגיב ואמר: "מתוקים מדבש ונופת צופים"...

הרב זילברשטיין בעוצם ענוותנותו השיב על אתר, ואמר: "הרב אומר דברים שהוא נוהג לעשות, הפסקים שלו זה בדיוק מה שהוא אמר כעת... בקיצור, זה הפסקים של הרב"...

את דבריו סיים: "הקב"ה יעזור לנו ולכל עם ישראל, תראו, הם לא רוצים ללכת לאכול... תראו מה שהולך פה, אבל הכינו פה... כל טוב לכם יקיריי אהובים, נבקש מכולם ללכת לטעום, כמו שהרב אמר, עכשיו זה פקודת מרא דאתרא, זה רציני מאד".

"ברכה לכולם, שכולם יתברכו, מי שצריך שידוכים – בשידוכים, מי שצריך בריאות - שיהיה בריאות, יש פה כעת השראת שכינה, תראו מי שנמצאים פה בראש, לנו ולכל ישראל החיים והשלום וכל טוב סלה".