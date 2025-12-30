כיכר השבת
בִּזְכוּת יוֹסֵף הַצַּדִּיק

בערב הצום: אלפים פקדו את קבר יוסף לרגל פרשת השבוע – "וַאֲנִי נָתַתִּי לְךָ שְׁכֶם"

אלפים נכנסו הלילה, אור לצום עשרה בטבת, אל קבר יוסף בלב העיר שכם, לרגל פרשת השבוע, בה מוזכר פטירת יוסף הצדיק | הכניסה המיוחדת הייתה תחת שמירה אדוקה של כוחות צה"ל | במקום העתירו רבים בתפילות, ובחצר אף נערכו ריקודים סוערים בליווי מוזיקה כמיטב המסורת | לציין, כי מדובר בכניסה ראשונה לאחר קבלת ההחלטה ההיסטורית על חזרה לכניסות באור יום לקבר יוסף, לראשונה מאז הופסקו הכניסות הסדירות | ארי קופרשטוק הצטרף, ומגיש גלריה מרהיבה (חרדים)

ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)
ליל עשרה בטבת בקבר יוסף שבשכם (צילום: ארי קופרשטוק)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

ממשיך שלשלת הזהב

|

בִּזְכוּת יוֹסֵף הַצַּדִּיק

|

כיכר FM | האזינו

|

פרצה חמורה

||
2

גלריה מיוחדת

||
2

לראשונה אחרי שבועיים

||
1

חיפושים נרחבים

|

מניו יורק לירושלים

|

"בשם כל האוסטרלים"

||
2

היסטוריה ואקטואליה

||
7

'שלושים' לפטירת איש היראה

||
4

יש למה לצפות...

||
1
ש

מנכ"ל איגוד שומר ישראל

אסף מגידו|מקודם

דגש על הבטיחות

||
1

ש

הלחץ עובד

אסף מגידו|מקודם
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר