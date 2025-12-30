בִּזְכוּת יוֹסֵף הַצַּדִּיק בערב הצום: אלפים פקדו את קבר יוסף לרגל פרשת השבוע – "וַאֲנִי נָתַתִּי לְךָ שְׁכֶם" אלפים נכנסו הלילה, אור לצום עשרה בטבת, אל קבר יוסף בלב העיר שכם, לרגל פרשת השבוע, בה מוזכר פטירת יוסף הצדיק | הכניסה המיוחדת הייתה תחת שמירה אדוקה של כוחות צה"ל | במקום העתירו רבים בתפילות, ובחצר אף נערכו ריקודים סוערים בליווי מוזיקה כמיטב המסורת | לציין, כי מדובר בכניסה ראשונה לאחר קבלת ההחלטה ההיסטורית על חזרה לכניסות באור יום לקבר יוסף, לראשונה מאז הופסקו הכניסות הסדירות | ארי קופרשטוק הצטרף, ומגיש גלריה מרהיבה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:00