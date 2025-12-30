מתוך שמחה של מצווה הוכנס השבוע ספר תורה חדש ומהודר אל בית הדיור המוגן "רמת תמיר" בירושלים, לרגל חגיגת הכנסת ספר תורה מהודר. באירוע, השתתפו הדיירים הנכבדים, בני משפחותיהם ואורחים רבים מתושבי השכונה שהגיעו לחלוק כבוד לתורה וללומדיה.

ספר התורה נתרם בנדבת ליבם של דיירי הבית הוותיקים, משפחת וויט שיחי', אשר ביקשו להודות להשי"ת ולהנציח את מורשתם הרוחנית בין כותלי הבית. לשמחה הגדולה נוסף נדבך מיוחד עם חנוכת ארון קודש חדש ומפואר, פרי תרומתה של אם הבית, הגב' חיה שלומאי וילדיה, שפיארו את בית הכנסת והפכוהו לתל תלפיות לתפארת בית ה'.

שיאו של המעמד נרשם בעת תהלוכת ספר התורה שנערכה בחצר הבית. עיני הנוכחים דמעו מהתרגשות למראה ה"חופה" תחתיה הובל ספר התורה – פרוכת היסטורית ומיוחדת במינה. מדובר באותה הפרוכת שתחתיה נישאו בני הזוג וויט לפני עשרות שנים בארה"ב, ושתחתיה נישאו אף הוריה של הגב' וויט מעבר לים. הפרוכת, שמלווה את המשפחה בשמחות הצאצאים והנכדים בארץ הקודש, סימלה יותר מכל את נצחיות עם ישראל ושרשרת הדורות המחוברת לירושלים.

עם סיום התהלוכה, פרצו המשתתפים בריקודים נלהבים בלובי הבית, כשספר התורה נישא בזרועות הדיירים והתורמים. משם המשיכו הקהל בשירה ובזימרה לעבר בית הכנסת, שם הוכנס ספר התורה למשכנו החדש בארון הקודש המפואר.

לאחר המעמד המרומם, הסבו המשתתפים לסעודת מצווה חגיגית באולם הבית.