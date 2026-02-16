כיכר השבת
מסר מהדהד

רבי מסעוד בן שמעון בשיחה נוקבת; "בפורים או שמתעלים או שיורדים – אין באמצע"

לקראת עונת המבחנים לישיבות הקטנות, תלמידי כיתות ח' מתלמוד התורה "חניכי הישיבות" בתל ציון עלו למעונו של ראב"ד בני ברק הגאון הרב מסעוד בן שמעון • הרב עמד בדבריו על מהות השמחה בפורים והזהיר: "זה הזמן לקבל את התורה מאהבה" • וגם, המסר המרגיע על רקע המלחמה בלומדי התורה (חרדים)

ילדי תל ציון אצל הגר"מ בן שמעון (צילום: באדיבות המצלם)

תלמידי כיתות ח' בתלמוד התורה "חניכי הישיבות" ביישוב תל ציון, הנמצאים בעיצומם של ימי ההכנה לקראת מבחני הקבלה לישיבות הקטנות, זכו לרגע של התעלות כאשר עלו למעונו של ראב"ד בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון.

אל התלמידים נלוו הנהלת המוסד והצוות החינוכי: מנהל המוסדות הרב יצחק הלי, משגיח הת"ת הרב יהונתן דוד הכהן טראב, המפקח החינוכי הרב ישעיהו פישר ומחנכי הכיתות הרב מאיר כהן והרב יעקב אטיאס.

במהלך הביקור נשא הראב"ד דברי חיזוק והדרכה לבחורים הצעירים. בפתח דבריו הדגיש כי לימוד התורה צריך להיעשות ב"ריתחא דאורייתא", מתוך אש והתרגשות פנימית. "העיקר בלימוד הוא לעשות נחת רוח ליוצרנו," אמר הרב, "והנחת רוח הגדולה ביותר היא להחליט שזהו עמלנו וזהו גידולנו לאורך כל החיים".

הרב הוסיף נקודה למחשבה לקראת ימי בין הזמנים של חודש ניסן, וציין כי המבחן האמיתי לכך שהתורה קנויה בנפשו של אדם הוא דווקא בימים שבהם המסגרת אינה מחייבת.

בהמשך דבריו התייחס הראב"ד לימי הפורים המתרגשים ובאים, והביא את דבריו הנוקבים של הסטייפלר זצ"ל לפיהם בפורים אין "פרווה", או שמתעלים ברוחניות או שחלילה יורדים. "פורים הוא זמן של קבלת התורה בשמחה, כפי שאמרו חז"ל 'הדר קבלוה מאהבה'. זהו זמן מקביל לחג השבועות, שבו מקבלים את התורה מתוך שמחה ודיבוק חברים".

בסיום דבריו התייחס המרא דאתרא למצב המתוח ואמר: "גם בזמנים שבהם נדמה שנלחמים בתורה, בני התורה צריכים לדעת שהקב"ה איתנו. כפי שבימי המן הכל היה נראה אבוד והמן עלה לגדולה, בסוף הקב"ה שמר על עמו והפך הכל לטובה. כך נזכה גם אנו ש'ונהפוך הוא' – שהיצר הטוב ישלוט על היצר הרע והכל יתהפך לטובה".

בסיום הביקור העניק הרב ברכה אישית לכל אחד מהתלמידים שיזכו להצליח במבחנים ולעלות במעלות התורה והיראה.

ילדי תל ציון אצל הגר"מ בן שמעון (צילום: באדיבות המצלם)
