ממשלת צרפת מקדמת חקיקה מחמירה ומפתיעה במיוחד, הכוללת מאסר וקנסות כבדים למפיצי שנאה נגד ישראל. השרה אורור ברז'ה הגיעה לישראל לביקור רשמי ומצהירה בראיון ל-ynet כי המדינה תיאבק ב"אובססיה לישראל".

צרפת נערכת להחמרה משמעותית בענישה נגד גילויי שנאה כלפי יהודים ומדינת ישראל, כך עולה מדבריה של אורור ברז'ה, השרה האחראית על המאבק באנטישמיות בממשלת צרפת.

בראיון לאתר החדשות ynet, הצהירה השרה כי "נעביר בשבועות הקרובים חוק חדש נגד אנטישמיות". החקיקה המדוברת צפויה לכלול עונשי מאסר של עד חמש שנים וקנסות בגובה של עשרות אלפי אירו. ברז'ה הוסיפה כי "צרפת מתכבדת להפוך לאחת המדינות היחידות בעולם עם חוק כה ברור בנושא. אנחנו מקווים שמדינות אחרות ילכו בעקבותינו".

למרות הרוח הקרה העוברת בין המדינות מאז פרצה מלחמת עזה תחת הנהגתו של הנשיא מקרון, ניכר כי צרפת עושה מאמצים גדולים נגד האנטישמיות, ואינה מתעלמת מן העובדה כי מדינת ישראל היא בהגדרתה מדינת הלאום של העם היהודי.

לדברי השרה, החקיקה נועדה להתמודד עם תופעות של האדרת טרור והכחשת שואה, אך גם עם הגדרות רחבות יותר של שנאת ישראל.

"אני חושבת שהבלבול הכללי בין המושגים ציונות ואנטי-ציונות ובין האנטישמיות נגרם במכוון על ידי האנטישמים. האנטי-ציונים הקוראים להשמדת ישראל וכופרים בזכותה להתקיים בביטחון מנסים לטעון שמדובר רק באיסור לביקורת על ישראל", הסבירה ברז'ה.

היא הדגישה כי בעוד שביקורת פוליטית היא חוקית, הרי ש"האנטי-ציונות היא דלק לאנטישמיות ולא אסכים להתלקחות בצרפת".

השרה תקפה את המיקוד המופרז בישראל וציינה:

"אנחנו עדים לאנשים שיש להם אובססיה לישראל עד כדי כך שזו המדינה היחידה שהם קוראים לחיסולה. אף אחד מהם לא מדבר על חיסול אפגניסטן או איראן, למרות המשטר ותוצאותיו על זכויות האדם ובעיקר על זכויות הנשים. זו האובססיה שאנחנו מוקיעים. האנטי-ציונות היא גרסה חדשה של האנטישמיות".

המציאות הביטחונית בצרפת באה לידי ביטוי גם בנתוני העלייה לישראל, כאשר בשנת 2025 נרשמה עלייה של כחמישים אחוזים במספר העולים לעומת השנה שקדמה לה.

השרה הבהירה כי היא רואה בחומרה מצב שבו יהודים עוזבים בשל חשש ביטחוני. "העלייה צריכה להישאר בגדר בחירה חופשית ולא משהו שנכפה מחשש או מתוך גזרת דין. אני מסרבת לקבל מציאות שבה הצרפתים היהודים ירגישו שהם חייבים לעזוב את המדינה, מדינתנו. איש לא צריך לוותר על החיים במדינתו", אמרה.

היא ציטטה את הנשיא מקרון והוסיפה: "צרפת צריכה להבטיח אותה לכל אזרחיה, בהם הצרפתים היהודים. כפי שאמר הנשיא מקרון ביום שישי: צרפת ללא היהודים אינה אותה ארץ, וזו לא הארץ שאנחנו חפצים לחיות בה".

בתגובה לטענות על חוסר ביטחון בקהילה, פירטה השרה את הצעדים הננקטים בשטח. "ניתנו הוראות לא להתעלם משום מעשה, איום או עלבון. אנחנו מגינים על יותר מ-800 מוסדות יהודיים וחשוב להדגיש שאנחנו ממשיכים להשקיע משאבים בנושא", הבהירה.

היא הוסיפה כי "בכל שנה מסוכלים עשרות פיגועים בצרפת. אנחנו לעולם לא מפרסמים פרטים על ההצלחות בנושא, גם לא נגד המוסדות היהודיים. יש שיתוף פעולה בינלאומי רחב נגד הטרור האסלאמי". כמו כן, התייחסה השרה למעורבותן של מדינות זרות בניסיונות לערעור היציבות: "חשוב לציין את הגורמים הזרים, למשל רוסיה, שמנסה לגרום לחוסר יציבות בצרפת. הם מנסים ליצור עימותים נגד קהילות במדינה. זה לא יקרה".

במישור הפוליטי הפנימי, ברז'ה לא חסכה בביקורת כלפי מפלגות השמאל והימין הקיצוני. על מפלגת צרפת המורדת אמרה כי היא "מפגינה ציניות אלקטורלית.

זהו דיוקן מעוות של צרפת הגורם לאווירת האנטישמיות בארצנו. היא מפלגה רועשת התורמת לאלימות הדיון הציבורי, אבל בסופו של דבר היא מסך עשן וסולם לעליית הימין הקיצוני". באשר למפלגת האיחוד הלאומי, טענה כי "המסרים של האיחוד הלאומי הם ניסיון לכבס את תדמיתה. רבים מנסים לעשות זאת על גבה של ישראל. הם אינם בני ברית שאפשר לסמוך עליהם או שכדאי לשאוף לתמיכתם".

השרה, שהגיעה לביקור רשמי של יומיים הכולל סיורים במוקדי הטבח בנגב המערבי וביד ושם, הסבירה כי מטרתה היא התנעת שיתוף הפעולה המקצועי בין המדינות. "הביקור הנוכחי שונה מבחינתי, כי זו הפעם הראשונה שאני מגיעה כחברת ממשלה וזה סימן ברור כי חשוב לי שהדיאלוג בין ישראל לצרפת בנושא המלחמה באנטישמיות יתחדש אחרי 7 באוקטובר, ברמת כל המשרדים בשתי המדינות", אמרה וציינה כי "היוזמה לביקור באה ממני". המאמץ הצרפתי יתמקד גם במערכת החינוך, כפי שציינה ברז'ה: "אנחנו משנים את החוק כדי שיבטיח הגדרות ברורות יותר. נתקוף את שורשי הבעיה, כלומר את החינוך. נחמיר את העונשים למפיצי השנאה ברשתות החברתיות. חשוב שהמורים לא יצנזרו את עצמם מפחד התוצאות".

היא הוסיפה כי צרפת למדה מניסיון העבר הכואב שלה. "אנחנו מדינה שסבלה התקפות בבתי ספר: אוצר התורה בטולוז, רצח המורים דומיניק ברנאר וסמואל פאטי בגלל חינוך לחופש המחשבה. הוספנו משאבים אנושיים וכספיים והגברנו את מספר הביקורים במוסדות לזכר השואה בתיכונים, ואנחנו מתכוונים להרחיב אותם לכל הגילים".

השרה סיכמה בנחישות לגבי עתיד המאבק: "כבר למחרת 7 באוקטובר ניתנו הוראות להגנה על הצרפתים היהודים. הורינו לזרז כל הליך של תלונות בנושא האנטישמיות, כדי שהצדק יינתן באופן מהיר". לדבריה, "כבר ב-2024 כינסתי את כל הארגונים הקשורים בנושא, כולל אלה המייצגים את כל הדתות, כי חשבתי שחשוב מאוד להפגין חזית משותפת במאבק באנטישמיות".

באשר למקומה של צרפת בזירה הבינלאומית מול הביקורת בישראל, אמרה ברז'ה כי "אני חושבת שתמיד מצפים מצרפת ליותר ממה שמצפים ממדינות אחרות בעולם, בכל הקשור לזכויות האדם. כל הדמוקרטיות חוו עלייה במספר התקריות האנטישמיות מאז 7 באוקטובר. יש כאלה שנאבקו ויש כאלה שוויתרו. צרפת, כדמוקרטיה, עמדה בפרץ".

היא חתמה את דבריה בנימה אופטימית: "הסכנה החמורה ביותר באנטישמיות היא האדישות לרוע והבנליזציה שלה; שהיא תהפוך להרגל, שנחשוב שהיא בלתי נמנעת ואין מה לעשות. אם הייתי פסימיסטית לא הייתי עוסקת בפוליטיקה. אומנם רבע לחצות אבל עדיין לא חצות! לעולם לא מאוחר מדי. חשוב לי מאוד לבטא בביקורי מסר של תקווה וידידות", סיכמה השרה את דבריה.