שופטי בג"ץ יתכנסו מחר בבוקר (שלישי) וידונו בעתירות בנוגע למתווה התפילות בכותל המערבי, כעת פרסמו הרבנים הראשיים לישראל, הרבנים הגאונים, רבי דוד יוסף ורבי קלמן בר פסק הלכה ברור בנוגע לקדושתו של שריד בית מקדשנו.

קדושת הכותל כ"בית כנסת": הרבנים הראשיים קובעים את המובן מאליו, כי לרחבת הכותל המערבי יש דין של "בית כנסת" לכל דבר ועניין, וקדושתה נגזרת מסמיכותה למקום המקדש. על כן, חלים עליה כללי ההלכה המחמירים ביותר, הכוללים הפרדה מוחלטת בין גברים לנשים.

שמירה על "מנהג המקום": פסק ההלכה סוקר את ההיסטוריה של התפילה בכותל לאורך דורות ומדגיש כי מעולם לא התקיימה בכותל תפילה המנוגדת למסורת ישראל סבא. הרבנים מבהירים כי ניסיונות לשנות את סדרי התפילה מהווים פגיעה אנושה ברגשות הציבור המאמין ובמסורת ישראל.

אי-שפיטות של קודשי ישראל: הרבנות הראשית טוענת כי נושאים הלכתיים דתיים מובהקים, ובפרט סדרי התפילה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי, אינם נמצאים תחת סמכות השיפוט של בית המשפט. "לא ניתן להכריע בכלים משפטיים בנושאים ששורשם באמונה ובהלכה," נכתב בהודעה.

הפתרון הקיים ברחבה הדרומית: במסמך מצוין כי קיימת חלופה בדמות הרחבה הדרומית ("עזרת ישראל"), המאפשרת לקבוצות המעוניינות בכך להתפלל לפי דרכן, ועל כן אין הצדקה להפיכת הרחבה המרכזית לזירת מאבק פוליטית וחברתית.

התנגדות לשינוי תקנות המקומות הקדושים: הרבנים הראשיים מדגישים כי כל שינוי בתקנות השומרות על המצב הקיים בכותל ייחשב כפגיעה בסטטוס קוו וכערעור על סמכותה הבלעדית של הרבנות הראשית בנושאי דת.

מטעם הרבנות הראשית נמסר: "הכותל המערבי הוא שריד בית מקדשנו, הוא אינו נכס פרטי ואינו זירה להפגנות. אנו מצפים מבית המשפט לכבד את מסורת ישראל בת אלפי השנים ולא לאפשר פגיעה בקדושת המקום ובאחדות הקהל המתפלל בו."