"אין הצדקה להפוך למאבק פוליטי"

בג"ץ יאשר תפילה מעורבת בכותל? הרבנים הראשיים במסר חריף; "זו תהיה פגיעה אנושה ברגשות"

לקראת הדיון המכריע מחר בבית המשפט העליון מחר בעתירות בעניין מתווה התפילות בכותל המערבי, הגישו היום הרבנים הראשיים לישראל, הרב דוד יוסף והרב קלמן בר, באמצעות עו"ד דורון טאובמן, הודעה דחופה ופסק הלכה מפורט המבהיר את עמדתם הבלתי מתפשרת בנוגע לשמירת קדושת הכותל (חדשות)

5תגובות
הרבנים הראשים על רקע הכותל (צילום: AI, רן אליהו)

שופטי בג"ץ יתכנסו מחר בבוקר (שלישי) וידונו בעתירות בנוגע למתווה התפילות בכותל המערבי, כעת פרסמו הרבנים הראשיים לישראל, הרבנים הגאונים, רבי דוד יוסף ורבי קלמן בר פסק הלכה ברור בנוגע לקדושתו של שריד בית מקדשנו.

קדושת הכותל כ"בית כנסת": הרבנים הראשיים קובעים את המובן מאליו, כי לרחבת הכותל המערבי יש דין של "בית כנסת" לכל דבר ועניין, וקדושתה נגזרת מסמיכותה למקום המקדש. על כן, חלים עליה כללי ההלכה המחמירים ביותר, הכוללים הפרדה מוחלטת בין גברים לנשים.

שמירה על "מנהג המקום": פסק ההלכה סוקר את ההיסטוריה של התפילה בכותל לאורך דורות ומדגיש כי מעולם לא התקיימה בכותל תפילה המנוגדת למסורת ישראל סבא. הרבנים מבהירים כי ניסיונות לשנות את סדרי התפילה מהווים פגיעה אנושה ברגשות הציבור המאמין ובמסורת ישראל.

אי-שפיטות של קודשי ישראל: הרבנות הראשית טוענת כי נושאים הלכתיים דתיים מובהקים, ובפרט סדרי התפילה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי, אינם נמצאים תחת סמכות השיפוט של בית המשפט. "לא ניתן להכריע בכלים משפטיים בנושאים ששורשם באמונה ובהלכה," נכתב בהודעה.

הפתרון הקיים ברחבה הדרומית: במסמך מצוין כי קיימת חלופה בדמות הרחבה הדרומית ("עזרת ישראל"), המאפשרת לקבוצות המעוניינות בכך להתפלל לפי דרכן, ועל כן אין הצדקה להפיכת הרחבה המרכזית לזירת מאבק פוליטית וחברתית.

התנגדות לשינוי תקנות המקומות הקדושים: הרבנים הראשיים מדגישים כי כל שינוי בתקנות השומרות על המצב הקיים בכותל ייחשב כפגיעה בסטטוס קוו וכערעור על סמכותה הבלעדית של הרבנות הראשית בנושאי דת.

מטעם הרבנות הראשית נמסר: "הכותל המערבי הוא שריד בית מקדשנו, הוא אינו נכס פרטי ואינו זירה להפגנות. אנו מצפים מבית המשפט לכבד את מסורת ישראל בת אלפי השנים ולא לאפשר פגיעה בקדושת המקום ובאחדות הקהל המתפלל בו."

הפסק של הראש"ל הגר"ד יוסף
הפסק של הראש"ל הגר"ד יוסף
הפסק של הראש"ל הגר"ד יוסף
הפסק של הראש"ל הגר"ד יוסף
הפסק של הראש"ל הגר"ד יוסף
הפסק של הראש"ל הגר"ד יוסף
הפסק של הראש"ל הגר"ד יוסף
הפסק של הראש"ל הגר"ד יוסף
הפסק של הראש"ל הגר"ד יוסף
הפסק של הראש"ל הגר"ד יוסף
הפסק של הרב קלמן בר
הפסק של הרב קלמן בר

דבריו של הרב שמואל רבינוביץ

הפסק של רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ
הפסק של רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ
הפסק של רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ
הפסק של רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ
הפסק של רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ
הפסק של רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ
הפסק של רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ
הפסק של רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ
הפסק של רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ
הפסק של רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ
הפסק של רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ
הפסק של רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ
הפסק של רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ
הפסק של רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ
הפסק של רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ
הפסק של רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ

לא ניתן להם לעשות כך שגדולי ישראל יגידו לנו לצאת למחאה או לעצרת כל עם ישראל יצא לעצרת או המחאה
יוסף חיים נעים
4
אותה התרסה מאתמול בבני ברק, "הפלג צודקים"
יהודי
3
אם זה קורה אז לסגור ת'בסטה ולקפל את החבילות זה גבול אדום
יעל

