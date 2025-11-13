כיכר השבת
סקר מנדטים

מספרים מפתיעים: הליכוד מזנק, בנט דועך, סמוטריץ ללא שינוי וגנץ מתחת לחסימה 

סקר מנדטים שנערך לאחרונה מראה כי ברקע הסערה בחקירת הפצ"רית גוש הימין מזנק במנדטים, הליכוד בעלייה, בנט לא מתחזק וגנץ שוב לא עובר את אחוז החסימה (פוליטי)

ספירת קולות. אילוסטרציה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

הימין מזנק: ברקע הקרב המתנהל בבית המשפט העליון בשאלה מי יחקור את פרשת הפצ"רית, סקר מנדטים שפורסם הערב (חמישי) בחדשות 14 מראה על תזוזות מעניינות בגוש הימין, ועל תמונה מפתיעה אצל פוליטקאים נוספים.

המפלגות הבולטות: הליכוד - 35, מפלגת - 12, הדמוקרטים - 11, ש״ס - 11, ישראל ביתנו - 9, יהדות התורה - 9, עוצמה יהודית - 7, רע״מ - 6, חד״ש־תע״ל - 5, יש עתיד - 4, הציונות הדתית - 4, כחול לבן - לא עוברת אחוז חסימה (2.2%), בל״ד - לא עוברת אחוז חסימה (2.1%).

בחלוקה לגושים: גוש הימין - 66 מנדטים, גוש השמאל - 43 מנדטים, ערבים - 11 מנדטים.

בשאלה להתאמה לראשות הממשלה: - 55%, נפתלי בנט - 23%, גדי איזנקוט - 11%, יאיר לפיד - 5%, אביגדור ליברמן - 5%, - 1%.

מוקדם יותר השבוע ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא הערב (רביעי) למתקפה חריפה נגד בכירי התקשורת הישראלית מגוש הימין - העיתונאי עמית סגל והמגיש ינון מגל.

לדבריו: "כבר למדתי שאין גבול לקנאה המרושעת שמביאה את השנאה היוקדת הזאת מתוך אנשים ממחנה היריב. ודווקא משום כך אינני יכול להבין או לקבל את ההצטרפות הסדרתית להשתלחויות נגד רעייתי ובני מאנשים כמו ינון מגל ועמית סגל".

נתניהו הוסיף: "מכל הסיבות הללו אני רוצה להבהיר: פגיעה במשפחתי, שנותנת לי את הכוח ואת התמיכה להמשיך להנהיג, היא פגיעה בי. שרה הקריבה את כל חייה הצעירים כדי לאפשר לי להוביל את מדינת ישראל. היא שילמה על כך מחיר אישי כבד ועוברת רצח אופי ששום רעיית ראש הממשלה לא עברה בארץ, ואולי בעולם".

פרשן חדשות 12 עמית סגל הגיב להאשמות נגדו: "העניין הוא בסוף מי מנהל את המדינה למעלה ממיליון אזרחים בחרו שש פעמים בליכוד בראשות בנימין נתניהו, לא בראשות יאיר. זה כל כך פשוט".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר