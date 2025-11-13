הימין מזנק: ברקע הקרב המתנהל בבית המשפט העליון בשאלה מי יחקור את פרשת הפצ"רית, סקר מנדטים שפורסם הערב (חמישי) בחדשות 14 מראה על תזוזות מעניינות בגוש הימין, ועל תמונה מפתיעה אצל פוליטקאים נוספים.

המפלגות הבולטות: הליכוד - 35, מפלגת בנט - 12, הדמוקרטים - 11, ש״ס - 11, ישראל ביתנו - 9, יהדות התורה - 9, עוצמה יהודית - 7, רע״מ - 6, חד״ש־תע״ל - 5, יש עתיד - 4, הציונות הדתית - 4, כחול לבן - לא עוברת אחוז חסימה (2.2%), בל״ד - לא עוברת אחוז חסימה (2.1%).

בחלוקה לגושים: גוש הימין - 66 מנדטים, גוש השמאל - 43 מנדטים, ערבים - 11 מנדטים.

בשאלה להתאמה לראשות הממשלה: בנימין נתניהו - 55%, נפתלי בנט - 23%, גדי איזנקוט - 11%, יאיר לפיד - 5%, אביגדור ליברמן - 5%, בני גנץ - 1%.

מוקדם יותר השבוע ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא הערב (רביעי) למתקפה חריפה נגד בכירי התקשורת הישראלית מגוש הימין - העיתונאי עמית סגל והמגיש ינון מגל.

לדבריו: "כבר למדתי שאין גבול לקנאה המרושעת שמביאה את השנאה היוקדת הזאת מתוך אנשים ממחנה היריב. ודווקא משום כך אינני יכול להבין או לקבל את ההצטרפות הסדרתית להשתלחויות נגד רעייתי ובני מאנשים כמו ינון מגל ועמית סגל".

נתניהו הוסיף: "מכל הסיבות הללו אני רוצה להבהיר: פגיעה במשפחתי, שנותנת לי את הכוח ואת התמיכה להמשיך להנהיג, היא פגיעה בי. שרה הקריבה את כל חייה הצעירים כדי לאפשר לי להוביל את מדינת ישראל. היא שילמה על כך מחיר אישי כבד ועוברת רצח אופי ששום רעיית ראש הממשלה לא עברה בארץ, ואולי בעולם".

פרשן חדשות 12 עמית סגל הגיב להאשמות נגדו: "העניין הוא בסוף מי מנהל את המדינה למעלה ממיליון אזרחים בחרו שש פעמים בליכוד בראשות בנימין נתניהו, לא בראשות יאיר. זה כל כך פשוט".