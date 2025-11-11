כיכר השבת
כך ענה לו הח"כ

נתניהו גיחך במליאה על הח"כ מ'יש עתיד': "הוא צעיר וקובר את עתידו" 

ראש הממשלה נתניהו התייחס בנאומו במליאה לצעקותיו של חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד, אותו כינה "צעיר" ואמר עליו כי הוא קובר את עתידו בגלל "חוסר דרך ארץ" | כך הגיב הח"כ (פוליטי)

(צילום: ערוץ הכנסת)

נזף היום (שלישי) בנאומו במליאה בחבר הכנסת נאור שירי מ'יש עתיד' על צעקותיו כלפיו בכנסת, ואמר עליו כי הוא מתנהג שלא בדרך ארץ.

לאחר שחבר הכנסת מהאופוזיציה הוצא מהמליאה, נתניהו אמר עליו כי "נאור שירי הוא חבר כנסת צעיר, היה פה עוד חבר כנסת צעיר, קראו לו חסון, נדמה לי", אמר ראש הממשלה.

נתניהו סיפר כי אותו חבר הכנסת היה גם הוא משתלח בנאומיו בראש הממשלה. "הוא גם כן היה נוהג לעשות את ההשתלכויות הללו, את הגסויות הללו, וחוסר דרך ארץ", תיאר נתניהו.

 ראש הממשלה סיפר: "הבהרתי לו פעם אחת, הייתי כבר עם ניסיון, כי אני בכל זאת הרבה שנים כאן, אמרתי לו אני רוצה לתת לך עצה, אני מקווה שהוא שומע את זה", המשיך נתניהו על שירי.

"זה לא עובד, אתה לא קונה את עתידך, אתה קובר אותו", תיאר נתניהו את הדברים שאמר לאותו ח"כ. "תהיה עם דרך ארץ, תלמד להקשיב ותנסה להגיב עניינית."

כדרכו, חבר הכנסת שירי, בן ה-40, שמעורב לא מעט ברשתות החברתיות הגיב לנתניהו בפוסט:

"כמה פרטים קטנים בהיסטוריה של נתניהו: מ״ארון הקבורה שהוא הסתובב בצומת רעננה״, ״המפגינים הם חלק מאש"ף״, מפיצי מחלות, ״שכחנו מה זה להיות יהודים״ וההסתה נגד ראש השב״כ.

אני חושב שבערך האחרון, כמעט האחרון, במליאת הכנסת הנוכחית וגם כמה אחריה שיכולים להטיף מוסר לגבי דרך ארץ, אחדות ודרך להעביר דברים, זה בנימין נתניהו".

