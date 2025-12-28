מערכת הביטחון ביצעה בימים האחרונים פעולה מיוחדת, במסגרתה נחטף פעיל בזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי ממערב לקו הצהוב, כך דווח בעולם הערבי.

לפי הדיווח בעיתון א-שרק אל אווסט, המחבל מחזיק במידע ישיר על נסיבות החזקת גופתו של חלל צה"ל רן גואילי ז"ל וחטיפתו נועדה לקבל מידע נוסף על מקום קבורת החלל.

שמו של הפעיל הועלה על ידי המשלחת הישראלית בשיחות שהתקיימו בקהיר בחודש שעבר, כאחד הגורמים האחראים לחטיפה ולהסתרת הגופה.

על פי דיווחים המסתמכים על מקורות ברצועת עזה, הכוח הישראלי פעל בחשאי בעומק של כקילומטר מערבית לקו הגבול המכונה "הקו הצהוב", ושם לכד את החשוד.

ממידע שהגיע לידי עיתון א-שרק אל-אווסט עולה כי גופתו של גואילי ז"ל הוחזקה תחילה בידי אנשי הג'יהאד האסלאמי. אלו העבירו אותה לידי מפקדים בשטח של הזרוע הצבאית של חמאס בעיר עזה, כחלק משיתוף פעולה מבצעי בין הארגונים. במהלך תקופת הלחימה נדדה הגופה בין מספר אתרים שונים כדי למנוע את איתורה על ידי כוחות צה"ל שפעלו באזור, ובחלק מהמקרים הושארה במוקדים שונים עד לנסיגת הכוחות מהשטח.

גורמים בחמאס טענו כי הגופה הוחזקה במשך מספר חודשים בשכונת זייתון בטרם הוכרזה הפסקת האש. לדבריהם, הפעילות הצבאית הישראלית באזור, שכללה תקיפות אוויריות ושינוי פני הקרקע באמצעות ירי ארטילרי ופעולות חישוף, מקשה כעת על איתור המיקום המדויק.

באותם מקורות צוטטו דברי הארגון לפיהם "החיפוש אחר הגופה מורכב ביותר, וההערכה היא כי מה שנותר ממנה התערבב עם גופותיהם של פלסטינים אחרים או שנקבר בפעולות ישראליות באזורים שבהם הוחזקה". עוד נטען מטעם הארגון כי "הארגון מעולם לא הפסיק את חיפושיו והשקיע מאמץ ניכר לאיתורה".