חברת מועצת ניו יורק אינה ורניקוב פרסמה הזמנה חריגה לראש הממשלה בנימין נתניהו להגיע לעיר ב-1 בינואר 2026 – בדיוק ביום שבו ייכנס לתפקידו ראש העיר החדש, זהראן ממדאני, שנודע בעמדותיו האנטי-ישראליות החריפות, ואף איים לעצור את ראש הממשלה הישראלי.

ורניקוב, נציגת המחוז ה-48, שיגרה מכתב רשמי לנתניהו דרך מחלקת הדוברות של לשכת ראש הממשלה, ובו כתבה כי יהיה זה כבוד גדול לארח אותו בניו יורק כדי "לפגוש את בני הקהילה ולחזק את הקשר העמוק והנמשך בין מדינת ישראל לעם ניו יורק, הבית לקהילה היהודית הגדולה בעולם מחוץ לישראל".

במכתבה ציינה ורניקוב כי בחודשים האחרונים נשמעו "הצהרות חסרות אחריות ואף אבסורדיות" מצד ממדאני, שנבחר לאחרונה לראשות העיר וקרא "לעצור את נתניהו עם הגיעו לעיר".

לדבריה, "בין אם אנשים מסכימים או לא מסכימים עם מדיניותו, נתניהו הוא ראש ממשלתה הנבחר כדין של מדינת ישראל – אומה דמוקרטית שהיא מגדלור של תקווה, חירות וערכים מערביים באזור של עריצות וטרור".

ורניקוב הוסיפה כי "למרות הרטוריקה הבזויה של מרקסיסטים רדיקליים חסרי בושה כמו ראש העיר הנבחר ממדאני, ביקורו של נתניהו ישמש תזכורת עוצמתית לכך שהעיר הזאת עומדת לצד ישראל, לצד העם היהודי ולצד העקרונות המשותפים לשתי האומות הגדולות שלנו".

ברשתות החברתיות היא אף החריפה את הטון וכתבה: "אחת מהבטחות הקמפיין של ממדאני הייתה לעצור את ראש ממשלת ישראל הנבחר כדין עם הגעתו לניו יורק. ב־1 בינואר ממדאני ייכנס לתפקידו, וב-1 בינואר אני מצפה לקבל את פני ביבי בניו יורק. ניו יורק תמיד תעמוד לצד ישראל, ושום מרקסיסט רדיקלי עם תואר לא יוכל לשנות זאת".