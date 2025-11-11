‏כמו בפרשת שדה תימן, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום (שלישי), תלונה רשמית במשטרה ברקע הדלפת סרטונים מתוך חקירתו, כך פורסם בחדשות 14.

על פי הדיווח של העיתונאי מוטי קסטל, הכעס של נתניהו הגיע ברקע סרטונים שפרסם לאחרונה פעיל המחאה ברק כהן מתוך חקירותיו במשטרה, כשהוא מאשים בהדלפה את בכירי מערכת אכיפת החוק.

עורך הדין אבי הלוי המייצג את נתניהו בהליך כתב כי "הדלפת חומרי החקירה מבטאת מניעים זרים של גורמים מקרב רשויות החקירה והאכיפה, הפועלים בניגוד לחוק להשפיע על תוצאות ההליך השיפוטי ולעצב את תודעתם הפוליטית של האזרחים".

לדבריו: "אנו מבקשים לפתוח בדחיפות בחקירה פלילית של הדלפת חומרי החקירה ולהעמיד את החשודים לדין בהקדם האפשרי".