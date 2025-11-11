"מר מומי השקרן משולם": נתניהו הרים את קולו והתעמת עם התביעה

ראש הממשלה בנימין נתניהו העיד הבוקר (שלישי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת חקירתו הנגדית בתיק 1000 – הידוע גם כ"תיק המתנות". במהלך הדיון, שהתנהל באווירה מתוחה ולעיתים סוערת, התעמת נתניהו עם התובע עו"ד יונתן תדמור, סביב היקף המתנות שקיבל מאנשי העסקים ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר – בעיקר סיגרים ושמפניות יוקרתיות.

"לא משאית, לא טנדר – אולי שתי קופסאות"

לפי דיווח באתר Yent נתניהו טען כי מדובר ב"סכומים קטנטנים" והכחיש קו אספקה קבוע של סיגרים:

"זה לא משאית של סיגרים, לא טנדר, אפילו לא ארגז. זה ניתן במהלך פגישות חברתיות – אולי פעמיים או שלוש בשנה, בכמויות מזעריות."

בהמשך כינה נתניהו את אחד העדים, מומי משולם, "מר מומי השקרן משולם" – ביטוי שעורר את התערבות השופטת רבקה פלדמן־פרידמן, שביקשה מראש הממשלה "לשמור על סגנון הולם".

"לא שלושה בקבוקים ביום": העימות סביב השמפניות

הדיון עבר לעסוק בצריכת השמפניות של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו. התובע תדמור הקשה:

"אדוני לא יודע איך מגיעות השמפניות לרעייתו? אמרת שהיא לא שותה שלושה בקבוקים ביום – אבל גם לפי כתב האישום מדובר בבקבוק ליום. אין משמעות לטענה שהיא לא שוקלת 300 קילו."

נתניהו השיב בכעס:

"350 אלף שקל לבקבוקי שמפניה? זה כמויות ענקיות. אתם ניפחתם את זה!"

"אני צריך שיחה בקריה": ההפסקה המדינית

בשלב מסוים, לאחר שהתובע הציג מסמך נוסף, עצר נתניהו את הדיון ואמר:

"בלי קשר לזה, אני צריך לעשות שיחה מדינית בקריה ב-12:45, שתיקח כ-45 דקות. אתם רוצים להצמיד את זה להפסקה?" השופטת שאלה אם מדובר בנושא רגיש שיש לדון בו בדלתיים סגורות – והדלתות נסגרו.

"חשבתי שזה חוקי לגמרי" – ויכוחים על הכמויות

לאחר חידוש הדיון, נתניהו טען כי שאל בעבר על משלוחי השמפניות – אך נאמר לו להפסיק לשאול. לדבריו, עו"ד יעקב וינרוט ז"ל אמר לו שאין מגבלה. כך לפי Yent

"זה לא עניין אותי, הבנתי שזה חוקי לחלוטין. אולי שמעתי את רשרוש הבקבוקים."

הוא הודה שידע שמדובר בשמפניות, אך טען שהכמות הייתה מינימלית בלבד – ארגז אחד לקראת אירועים מיוחדים.

חדד: "מציגים את דבריו בצורה מטעה"

סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, טען כי חקירות ראש הממשלה הוצגו "באופן מסולף":

"כשנתניהו אמר שהוא לא מכיר סכומים כאלה – זה היה אחרי שחוקר אמר לו שיש קבלות על כל מה שקיבל. לבוא ולהגיד עכשיו שהוא לא שלל – זו הטעיה קלאסית."

השופטים הקשו על נתניהו מדוע ניסה לברר אם קבלת המתנות מותרת, ונתניהו השיב כי "החקירה על המעונות הייתה אבסורדית", ואף הוסיף בציניות: "לא יודע מה שרה עושה עם השמפניות, אולי מוכרת באיביי." - "מטרגטים רק אותי"

בשלב הסיום, הרים נתניהו את קולו:

"אני לא מכחיש שקיבלתי מתנות – אלא את הכמויות שאתם מייחסים לי!"

באולם פרץ ויכוח בין הסנגורים לתביעה. השופטת ניסתה להרגיע את הרוחות, אך העימות נמשך גם סביב צבע ההדגשה של המסמכים – עד שהושגה פשרה על צבע סגול. הדיון ננעל בהמשך קריאת חומרי החקירה, וימשיך בימים הקרובים.