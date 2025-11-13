"עד מתי אתה חושב לגור פה?" - כל שליח חב"ד עונה לשאלה זו: "עד ביאת משיח צדקנו".

מה נותן להם את הכוח הזה? איך משפחות שלמות מוותרות על הכל, עוזבות את החברים והמשפחה, ונוסעות למקומות הכי רחוקים בעולם - ונשארים שם לכל החיים?

המשפיע הרב אשר פרקש בשיעור מיוחד, לרגל "כינוס השלוחים", על העומק שמאחורי המהפכה הגדולה ביותר של עם ישראל בדורנו - צבא השלוחים של הרבי מליובאוויטש.

בשיעור נלמד:

מה קרה בהתוועדות המיוחדת של ליל שמחת תורה תשמ"ה - כשהרבי גילה את הסוד

הגימטריה המהפכנית: שליח + 10 כוחות הנפש = משיח

מהו ניצוץ המשיח שחבוי בנפש של כל שליח - וכיצד הוא מעניק כוח בלתי נדלה?

ההבדל המהותי בין שליח לעבד - ומה זה אומר על הדרך שבה עובדים עם הקב"ה.

הברכות המיוחדות שהרבי נתן לשלוחים בכינוס תשמ"ח - סיפור אישי מרגש.

השיעור כולל עדויות מהרב פרקש שזכה להיות נוכח בהתוועדויות האלה ולראות את השמחה והעוצמה שהרבי גילה לשלוחים.

זה לא רק שיעור על השלוחים במקומות הרחוקים - אלא על הכוח שיש בכל אחד מאיתנו לגלות את השליחות שלנו ולהכין את העולם לגאולה.