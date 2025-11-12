כיכר השבת
העתירו בתפילות: אביו של שוקי סלומון התמוטט ואושפז במצב קשה

השתדלו והרבו תחינה: אביו של כוכב הרשת שוקי סלומון התמוטט הערב בכביש 1 ופונה לבית החולים שיבא - תל השומר במצב קריטי, ומיד חובר למכונת ECMO | לאור המצב, שוקי חוזר מגאורגיה (תפילות)

כוחות הצלה בזירת האירוע בכביש 1

העתירו בתפילות: אביו של כוכב הרשת המפורסם שוקי סלומון התמוטט הערב בפתאומיות במהלך נסיעה בכביש 1. הוא פונה במהירות ע"י כוחות הצלה לבית החולים 'שיבא'- תל השומר, והוכנס ישירות לחדר הלם, שם הוא מטופל על ידי טובי צוות הרופאים.

אחד מבני המשפחה מבקש לעורר את הציבור לקרוע שערי שמים בתפילות, תוך שהוא מציין כי מדובר במצב קריטי, והוא כעת מחובר למכונת אקמו (ECMO) ומאושפז במצב קשה מאוד, כשהוא זקוק לרחמי שמיים מרובים.

שמו לתפילה: ישראל בן צירל אילנה, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

שוקי סולמון בפניה נרגשת לציבור

כוכב הרשת שוקי סלומון, אשר המריא הבוקר לצורך עסקיו במדינת גאורגיה, קיבל את הבשורה הקשה. הוא קטע באופן מיידי את כל עסקיו, והוא עושה את דרכו חזרה לארץ כדי לשהות ליד מיטת אביו יקירו ולעקוב אחר הטיפולים הרפואיים.

והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים

