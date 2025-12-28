מזל טוב בפתח תקווה: שמחת האירוסין בחצר הקודש מישקולץ

חגיגה של ממש בעיר פתח תקווה: בחצר הקודש מישקולץ נערך השבוע מעמד האירוסין של נכדת כ"ק האדמו"ר ממישקולץ, מנהיגה הרוחני של העיר ודמות מרכזית בחיי הדת והרוח באזור.

שושלות של תורה וחסידות

הכלה היא בתם של הרב הגאון רבי אליעזר ברגר, המכהן כראש ישיבת מישקולץ ומבכירי רבני העיר פתח תקווה, וחתנו של הרה"צ רבי שמואל דוד רוזנפלד זצ"ל, בנו של האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל.

מולו ניצב החתן, מבחירי עולם הישיבות, בנו של הרב הגאון רבי בן ציון פישגרונד, המשמש כמשגיח בישיבת "עץ חיים" דבאבוב. החתן הוא נכדו של הרה"צ רבי חיים פישגרונד וחתנו של הרב הגאון רבי ישעיה צלר זצ"ל, מי שכיהן כראש ישיבת רוז'ין סדיגורא.

מעמד קריאת התנאים

במרכז השמחה עמד האדמו"ר ממישקולץ, אשר נשא מדברות קודש בפני הקהל הרב, כשהוא מעלה על נס את חשיבות בניית הבית היהודי על אדני התורה והמסורת. לאות הערכה וכבוד, כובד האדמו"ר בקריאת ה"תנאים" - שטר ההתחייבות המסורתי בין הצדדים.

לאחר חתימת השטר ושבירת הצלחת כמנהג ישראל, פצח הקהל בשירת "סימן טוב ומזל טוב" שליוותה את המעמד זמן רב.

ברכות ותפילה

עם סיום המעמד הרשמי, עברו המונים מתושבי העיר, חסידים ואורחים מכל רחבי הארץ, כדי להתברך מפי האדמו"ר ממישקולץ לרגל השמחה הגדולה במשפחתו. בקרב הקהילה מציינים כי האירוע היה לא רק שמחה משפחתית, אלא יום של חג עבור חסידות מישקולץ כולה ועבור העיר פתח תקווה.