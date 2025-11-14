כיכר השבת
יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: עבד אברהם אנוכי | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': משליחותו של אליעזר מתגלה עיקרון פשוט ועמוק: השליח עושה את שלו, אך יודע שהכוח האמיתי איננו ממנו. ההצלחה נולדת מן המשלח, ולכן דרכו של השליח נפתחת כאילו מאליה | אליעזר מתפלל, משתדל, ובוטח ב“מלאכו לפניך” – הידיעה שההשגחה פועלת לפניו ומסירה את המכשולים. כשאדם נשאר מחובר ובטל למקור שליחותו ולצדיק המשלח – הדרך כבר נסללה עוד לפני שהחל ללכת  (יהדות)

