כשרבי צבי מאיר חילק בקבוקי שמן למצטייני 'נחלת יעקב' | צפו

בחבורת 'נחלת יעקב', בנשיאות המשפיע הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, נערך השבוע מעמד נשגב ומיוחד של מבחן פומבי וחלוקת תעודות למצטייני המפעל.

המעמד התקיים במסגרת מפעל 'מחודדין', שנועד להעמיק את לימוד הגמרא וההלכה בקרב חברי החבורה, תוך דגש על חריפות, חזרה ושינון החומר הנלמד.

הבחורים עמדו בפני מבחן פומבי שנערך על ידי ראשי החבורה והרבנים המלווים. הבחינה, שהתנהלה בעומק ובבקיאות, שיקפה את ההיקף העצום של החומר ששונן על ידי הבחורים במשך תקופה ארוכה – אלפי דפי גמרא מהש"ס.

במהלך המעמד, נשא המשפיע הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, דברות קודש לחיזוק הלומדים. המשפיע עמד על חשיבות הלימוד בעיון ובבקיאות משולבים, ושיבח את המסירות וההתמדה של חברי 'נחלת יעקב' שהוכיחו כי "אין עמל התורה לשווא".

בסיום דבריו עברו כלל הבחורים לקבל בקבוק שמן זית זך לקראת חנוכה, בצירוף ברכת המשפיע.