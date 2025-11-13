כיכר השבת
שֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדֶשׁ

כשרבי צבי מאיר חילק בקבוקי שמן למצטייני 'נחלת יעקב' | צפו

במעמד חגיגי ב'נחלת יעקב' זכו הבחורים שעמדו במבחן פומבי על אלפי דפי גמרא במסגרת מפעל 'מחודדין', לקבל בקבוק שמן זית זך מידי המשפיע הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, נשיא החבורה | צפו בתיעוד (חרדים) 

מעמד חלוקת פרסים ב'נחלת יעקב' (צילום: שימי פ.)

בחבורת 'נחלת יעקב', בנשיאות המשפיע הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, נערך השבוע מעמד נשגב ומיוחד של מבחן פומבי וחלוקת תעודות למצטייני המפעל.

המעמד התקיים במסגרת מפעל 'מחודדין', שנועד להעמיק את לימוד הגמרא וההלכה בקרב חברי החבורה, תוך דגש על חריפות, חזרה ושינון החומר הנלמד.

הבחורים עמדו בפני מבחן פומבי שנערך על ידי ראשי החבורה והרבנים המלווים. הבחינה, שהתנהלה בעומק ובבקיאות, שיקפה את ההיקף העצום של החומר ששונן על ידי הבחורים במשך תקופה ארוכה – אלפי דפי גמרא מהש"ס.

במהלך המעמד, נשא המשפיע הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, דברות קודש לחיזוק הלומדים. המשפיע עמד על חשיבות הלימוד בעיון ובבקיאות משולבים, ושיבח את המסירות וההתמדה של חברי 'נחלת יעקב' שהוכיחו כי "אין עמל התורה לשווא".

בסיום דבריו עברו כלל הבחורים לקבל בקבוק שמן זית זך לקראת חנוכה, בצירוף ברכת המשפיע.

מעמד חלוקת פרסים ב'נחלת יעקב' (צילום: שימי פ.)
מעמד חלוקת פרסים ב'נחלת יעקב' (צילום: שימי פ.)
מעמד חלוקת פרסים ב'נחלת יעקב' (צילום: שימי פ.)
מעמד חלוקת פרסים ב'נחלת יעקב' (צילום: שימי פ.)
מעמד חלוקת פרסים ב'נחלת יעקב' (צילום: שימי פ.)
מעמד חלוקת פרסים ב'נחלת יעקב' (צילום: שימי פ.)
מעמד חלוקת פרסים ב'נחלת יעקב' (צילום: שימי פ.)
מעמד חלוקת פרסים ב'נחלת יעקב' (צילום: שימי פ.)
מעמד חלוקת פרסים ב'נחלת יעקב' (צילום: שימי פ.)
מעמד חלוקת פרסים ב'נחלת יעקב' (צילום: שימי פ.)
מעמד חלוקת פרסים ב'נחלת יעקב' (צילום: שימי פ.)
מעמד חלוקת פרסים ב'נחלת יעקב' (צילום: שימי פ.)
מעמד חלוקת פרסים ב'נחלת יעקב' (צילום: שימי פ.)
מעמד חלוקת פרסים ב'נחלת יעקב' (צילום: שימי פ.)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

שֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדֶשׁ

|

ה' יתברך תמיד אוהב אותי 

|

הילד בסכנה

|

יבואו טהורים

|

היערכות שיא בחברון

|

מממלכת הפחד, אל הבחירה ששינתה הכול

||
1

נשואים? חשוב שתקראו!

||
1

הלכה בפרשה

|

איפה ומי קיבל כיבוד? | תיעוד

||
3

"נופת צופים"

|

הרחובות נסגרו לכבודו

|

תלמיד חכם, ברגע!

|

הטור השבועי | פרשת חיי שרה

|

קוֹל שָׂשׂוֹן וְקוֹל שִׂמְחָה

|

ריאיון סוער באולפן 'כיכר' | צפו

||
18

שמחה גדולה ברמלה

||
3

זכר צדיק לברכה

|
ש

הזדמנות שלא תחזור

מיסטר ספיקר|מקודם

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר