מזג האוויר הסוער שפקד את הארץ בסוף השבוע האחרון, הביא איתו רגעי חרדה לתושבי עמנואל. אמש, בשעה 2:00 לפנות בוקר, תחת גשם שוטף ורוחות עזות, נשמעו קולות נפץ עזים ברחובות היישוב, כאשר עצי ענק, המוצבים בנקודות מרכזיות, לא עמדו בעומס המטעים וקרסו בזה אחר זה.

העצים קרסו ישירות על נתיבי נסיעה ומדרכות, תוך שהם גורמים לנזקים כבדים לתשתיות ולרכוש בסביבה. תושבים שהתעוררו מקולות הקריסה יצאו מבתיהם אל הקור המקפיא כדי לסייע בפינוי המפגעים מהכבישים, במטרה לאפשר תנועה דחופה לכוחות החירום במידת הצורך.

בקרב התושבים שוררת תחושת הודיה גדולה. "בכל עיר אחרת זה אולי היה עובר כעוד אירוע של פגעי מזג אוויר, אבל אצלנו כולם מבינים את גודל הנס", מספר אחד התושבים שלקח חלק בפינוי. "המקומות שבהם קרסו העצים שוקקים חיים בשעות הבוקר בילדים בדרכם לתלמודי התורה ולבתי הספר. אם זה היה קורה כמה שעות מאוחר יותר, התוצאה הייתה יכולה להיות הרסנית".

בעמנואל כמו בעמנואל, שום אירוע לא עובר ללא תשומת הלב הראויה. בעוד התושבים נאבקים ברוחות, הצלם המקומי ארי קופרשטוק כבר היה בשטח. קופרשטוק תיעד את הזירה מכל זווית אפשרית, כשהוא מוודא ששום ענף שבור או נזק לא יתפספס מעדשת המצלמה.

הבוקר הגיעו צוותי המועצה להשלים את עבודות הפינוי והגיזום, כשסימני הסערה עדיין ניכרים בשטח.