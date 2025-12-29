האתר 'איראן אינטרנשיונל' מדווח הבוקר (שני) מפי מקורות צבאיים כי משמרות המהפכה של איראן מפתחות ראשי קרב כימיים וביולוגיים עבור טילים בליסטיים ארוכי־טווח.

המקורות דיווחו כי הפעילויות של משמרות המהפכה הואצו בחודשים האחרונים ונמשכות על רקע מתחים אזוריים גוברים והחשש בטהרן מהאפשרות של עימות ישיר נוסף מול ישראל, חודשים לאחר מבצע 'עם כלביא'.

הגורמים הצבאיים אמרו לאתר כי: "תוכניות אלה מבוצעות במידה רבה תחת פיקוח כוח האוויר והחלל של משמרות המהפכה וכוללות אופטימיזציה של טילים בליסטיים לנשיאת חומרים כימיים וביולוגיים, וכן שדרוג מערכות הפיקוד והבקרה הנלוות".

כזכור, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר בסוף השבוע כי מדינתו "במצב של מלחמה כוללת עם ארה"ב, ישראל ואירופה", והתייחס לאפשרות שתתחדש המלחמה עם ישראל. "הם לא רוצים שהמדינה שלנו תעמוד על רגליה", אמר.

הנשיא האיראני הוסיף: "כעת אנחנו חזקים יותר מבחינה צבאית מאשר כשהאויבים תקפו, אם הם יתקפו אותנו, הם כמובן ייענו בתגובה תקיפה יותר. התקווה שלהם היא שיקרה משהו מבפנים כדי שיוכלו להתחיל להתערב".