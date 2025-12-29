התחזית המלאה מערכת הגשם מגיעה היום לשיאה | השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' לקראת הגשמים והשטפונות השירות המטאורולוגי מפרסם הבוקר 'אזהרה אדומה' על כמות משקעים משמעותית | חשש לזרימה מסוכנת בנחלים ולהתפתחות פתאומית של שיטפונות בזק עוצמתיים |חשש כבד לנזק לתשתיות תחבורה ואף להצפות נרחבות | קיים חשש לחיי אדם • התחזית המלאה ליום האחרון של מערכתה גשם החורפית (מזג האוויר)

