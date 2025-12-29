מזג האוויר היום (שני) רד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות בצפון ובמרכז הארץ. ינשבו רוחות מערביות חזקות במיוחד ברוב אזורי הארץ. הגשם יתפשט במהלך היום עד הנגב. קיים חשש להצפות במישור החוף ובשפלה. בנחלי המזרח קיים חשש לשיטפונות. בחרמון ירד שלג. לקראת ערב הגשם יחלש ויתמעט.
הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. יתכן גשם מקומי, בורבו קל ברוב אזורי הארץ.
פרסמה הבוקר 'אזהרה אדומה' על כמות משקעים משמעותית בשומרון ובצפון השומרון ב-29/12 מ-05 עד 15. כמות הגשם הצפויה 50 עד 75 מ"מ.
למה ניתן לצפות
- חשש כבד לזרימה מסוכנת בנחלים, להתפתחות פתאומית של שיטפונות בזק עוצמתיים, להצטברות סחף על כבישים ואף לחסימת צירי תנועה לפרקי זמן ממושכים.
- חשש כבד לנזק לתשתיות תחבורה ואף להצפות נרחבות ולנזק למבנים ותשתיות, וכן להיווצרות תנאי נהיגה מסוכנים.
- קיים חשש לחיי אדם.
כיצד מומלץ להתנהג
- יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.
- יש לנהוג בזהירות יתרה, להישמע להוראות האחראים בשטח ולהימנע מלהיכנס לאפיקי נחלים, מחצייתם ברגל וברכב ומלינה בשטחים פתוחים באזורי הסכנה המועדים.
- בהגעה לכביש מוצף יש לעצור ולנהוג בהתאם לשילוט או הוראות הגופים האחראים בשטח.
- יש להימנע משימוש במעליות או להגיע רגלית למקומות הבנויים במפלס תת קרקעי.
על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית. עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז הארץ. הטמפרטורות יהיו ברובן רגילות לעונה.
ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית. יתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ. ינשבו רוחות ערות לאורך מישור החוף. צפויה עליה קלה בטמפרטורות במרכז בדרום הארץ. במהלך הלילה הגשם יתחזק ויתפשט בהדרגה למרכז הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-11
תל אביב: 14-17
באר שבע: 1-16
חיפה: 14-15
טבריה: 12-17
צפת: 8-10
אילת: 13-22
