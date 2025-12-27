במעמד מרגש של קידוש שם שמיים ובהשתתפות למעלה מ-1,000 איש, נערכה הדלקת החנוכייה השנתית של חב״ד ב'מארין פארק' – הפארק הגדול ביותר בברוקלין. למרות הקור העז ששרר במקום, המונים גדשו את הרחבה כדי לחגוג את פרסום הנס בראש כל חוצות.

אורח הכבוד במעמד היה מרק לווין, נשיא רובע מנהטן ושר האוצר הנבחר של ניו יורק, הצפוי להיכנס לתפקידו בימים הקרובים. תפקידו של לווין נחשב לאחד הבכירים והמשפיעים ביותר בעיר, שכן הוא נבחר בבחירות ישירות ומופקד על הפיקוח והביקורת של כלל תקציבי העירייה.

המעמד נשא מסר ברור של חוסן יהודי, במיוחד על רקע התקופה המאתגרת ואירועי האנטישמיות בעולם. בפתח האירוע, קראו ילדי החינוך היהודי את י״ב הפסוקים ברגש רב, לציון יובל שנים לייסוד המבצע על ידי אדמו״ר מליובאוויטש זי״ע.

רגע השיא נרשם כאשר שליח חב״ד למארין פארק, הרב לוי הכהן הנדל, הזמין את לווין לעלות על “טנק המבצעים” המפורסם. שם, בלב ליבה של ברוקלין, זכה הבכיר הנבחר להניח תפילין בהתרגשות גלויה. בדבריו בפני הקהל, הביע לווין הערכה עמוקה לפעילות חב״ד והדגיש את החשיבות של הפגנת גאווה יהודית בפרהסיה כחיזוק לקהילה כולה.