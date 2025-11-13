חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', עורך 'חדשות משפחה' ישראל יוסקוביץ' ואיש התקשורת אבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן.

השבוע בתוכנית

שבוע נוסף חלף וגם בו ועדת חוץ וביטחון של הכנסת לא דנה בטיוטת חוק הגיוס שיסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

ובניגוד לדחיות קודמות, בשבועות אלו לא ניתן להאשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שכן קרב פנים חרדי בין חצרות הרבנים הוביל, בין היתר,לעיכוב המשמעותי.

סוגיה נוספת שמעכבת את המשך החקיקה היא סביב השאלה האם לקדם חקיקה שכמעט בוודאות תיפסל בבג"צ מה שיוביל לחוק רע יותר ביום שאחרי הפסילה.

בינתיים, נציגי הסיעות החרדיות העוסקים בחקיקת הגיוס מבקשים לנסות ולהגיע להסכמות עם הייעוץ המשפטי של הכנסת בתקווה שהיועצת המשפטית של הכנסת תתמוך בחקיקה.

אירוע משמעותי נוסף שהתרחש השבוע היה סביב בקשתו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מנשיא המדינה, יצחק הרצוג, להעניק חנינה לראש הממשלה, בנימין נתניהו וכך זה כשברקע המשבר במערכת אכיפת החוק לאחר מעצר הפצ"רית ושאלת ניגוד העניינים היועמ"שית.

צפו בתוכנית המלאה.