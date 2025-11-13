כיכר השבת
בימי האבל

צפו בדיון המרתק בין גדולי ישראל: האם יש חיוב להיות בצער בימי השבעה? 

בין מרנן ורבנן גדולי ישראל שעולים בימים אלו לניחום אבלים אצל ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, היושב שבעה על פטירת אחיו, הגאון רבי שאול זצ"ל, נצפה הגאון רבי רפאל ברלין, ראש ישיבת 'ראשית חכמה', ידידו רבות בשנים של ראש הישיבה | במהלך הניחום התפתח דיון מעניין בין הרבנים האם יש חיוב להיות בצער בשבעה ועל החילוק בין האבלות לחובה בצער צפו בדיון המעניין (חרדים)

הגאון רבי רפאל ברלין בניחום אבלים אצל הגר"מ צדקה
1
תיקון - הרב ברלין ראש קיבוץ בישיבה, לחיים טובים של רה''י הרב בן ציון אטון שליט''א
בוגר הישיבה

