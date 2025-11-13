בימי האבל צפו בדיון המרתק בין גדולי ישראל: האם יש חיוב להיות בצער בימי השבעה? בין מרנן ורבנן גדולי ישראל שעולים בימים אלו לניחום אבלים אצל ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, היושב שבעה על פטירת אחיו, הגאון רבי שאול זצ"ל, נצפה הגאון רבי רפאל ברלין, ראש ישיבת 'ראשית חכמה', ידידו רבות בשנים של ראש הישיבה | במהלך הניחום התפתח דיון מעניין בין הרבנים האם יש חיוב להיות בצער בשבעה ועל החילוק בין האבלות לחובה בצער צפו בדיון המעניין (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:04