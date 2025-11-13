אולם יצחק נפתח: עשרות אלפים צפויים לשבות בשבת "חיי שרה" בחברון

עשרות אלפי יהודים צפויים להגיע למערת המכפלה בחברון לרגל שבת "חיי שרה" (כ"ג–כ"ד בחשוון). אירוע השיא של השבת, המתנהלת אחת לשנה הוא פתיחת אולם יצחק במערה לתפילת יהודים למשך כל השבת.

המשרד לשירותי דת ומנהלת מערת המכפלה נערכים לוגיסטית לאירוע רחב ההיקף: יופעלו אוטובוסים, יתוגברו שירותי לינה, ותוגבר האבטחה לאלפי עולי הרגל.

במהלך השבת ייערכו תפילות מרכזיות ושיעורי תורה במעמד הרבנים הראשי לישראל הרב קלמן בר, הרב שמואל אליהו ורבנים נוספים, ובהשתתפות שרים, חברי כנסת ואישי ציבור.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הודה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולשר למורשת עמיחי אליהו על הסיוע והתקציב לקיום השבת: "שבת חיי שרה היא לא רק מסורת – היא הצהרה. זו שבת שמחברת את עם ישראל למורשתו, לאבותיו ולשורשיו. המשרד לשירותי דת גאה להוביל את ההיערכות יחד עם כלל הגורמים, כדי להבטיח שבת מרוממת, בטוחה ומאורגנת ברמה הגבוהה ביותר עבור עשרות אלפי עולי הרגל."

יו"ר מנהלת מערת המכפלה, אמיתי כהן, ציין כי נבנה מערך לוגיסטי ותחבורתי נרחב הכולל שירותי היסעים (שאטלים) אל מוקדי התפילה. לדבריו: "כוחות הביטחון – צה"ל, משטרת ישראל ומג"ב – יתגברו כוחות באזור לאבטחת האירועים ולאפשר את קיומם כסדרם. הציבור מתבקש להירשם מראש למערך הלינה וההסעדה המרכזי שהוקם במיוחד לאירוע."