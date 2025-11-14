חודש אחרי כניסת הפסקת האש לתוקף, ולצד המאמצים האמריקניים לגבש הסדר חדש ברצועת עזה, תושבים וגורמים מקומיים מדווחים כי חמאס מרחיב בשקט את שליטתו בשטח. לדבריהם, הארגון מפעיל מחדש מנגנוני פיקוח, גובה תשלומים על חלק מהסחורות ומווסת את המחירים בשווקים המקומיים.

תושבים סיפרו לסוכנות הידיעות 'רויטרס' כי מאז נסיגת כוחות צה״ל מאזורים מסוימים בעזה לאחר הפסקת האש, חמאס חזר לשלוט באופן ישיר במרחבים אלו. לדברי תושבים, הארגון הוציא להורג עשרות פלסטינים שעל פי טענתו היו מעורבים בשיתוף פעולה עם ישראל, בגניבה או בעבריינות אחרת.

במקביל להיבט הביטחוני, חמאס מגביר את שליטתו גם בתחום האזרחי. עשרות תושבים מספרים כי הארגון עוקב אחר תנועת סחורות, גובה תשלומים על מוצרים מסוימים כמו דלק וסיגריות, ומטיל קנסות על סוחרים שמעלים מחירים באופן חריג.

שלושה סוחרים מסרו ל'רויטרס' כי נציגי הממשל מבקרים בשווקים, בודקים מחירים ומכתיבים תעריפים במטרה למנוע התייקרות.

מנגד, דובר ממשלת חמאס בעזה, אסמאעיל א־ת’ואבתה, מכחיש כי קיימת גביית מסים ואומר כי מדובר בפיקוח שנועד להתמודד עם המשבר ההומניטרי ובהבטחה שהמחירים יהיו סבירים.

בעלי עסקים באזור המרכזי של הרצועה אומרים כי המחירים עדיין משתנים ללא הרף בשל מחסור מתמשך, אך הממשלה בפועל מנסה להשליט סדר. לדבריהם, אין הכנסות, המצב הכלכלי קשה והחורף הממשמש ובא יוצר לחץ נוסף על האוכלוסייה.

תוכנית השלבים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהביאה להפסקת האש ולשחרור אחרון בני הערובה החיים, קובעת כי תוקם רשות זמנית, יוקם כוח ביטחון רב-לאומי, חמאס יתפרק מנשקו, והרצועה תחל בהליך שיקום ארוך.

אולם דיווחים מצביעים על כך שהתקדמות התוכנית מוגבלת, ושחלוקת השליטה בפועל ברצועה נותרת מורכבת: ישראל מוסיפה להחזיק בשטח רב, בעוד חמאס ממשיך לשלוט ברוב האזורים המיושבים.

מחלקת המדינה האמריקנית מסרה כי הדיווחים על פעילות השלטון של חמאס מדגישים מדוע הארגון אינו יכול ואינו ימשיך לשלוט בעזה. לפי ההודעה, התקדמות כבר הושגה בהקמת כוח רב-לאומי, וכי ממשל טראמפ יפעל להקמת הנהגה זמנית חדשה לאחר שהאו״ם יאשר את התוכנית.

ברשות הפלסטינית דורשים לקבל תפקיד משמעותי ברשות החדשה, אך ישראל מתנגדת שהרשות הפלסטינית תחזור לשלוט בעזה. בחמאס טוענים כי הם מחויבים להעברת סמכויות הדרגתית, אך גורמים בפתח טוענים שהמציאות בשטח מצביעה על המשך שלטון חמאס.

תושבים ומומחים המזוהים עם חמאס מציינים כי הארגון ממשיך לשלם משכורות לעובדיו ברצועה, גם בתקופת הלחימה, אם כי בסכום אחיד ונמוך יותר. לפי מקורות ברצועה, חמאס מינה מחליפים למפקדים שנהרגו ולבכירים בלשכתו המדינית שאינם עוד בחיים.

פעילים אזרחיים ברצועה מעריכים כי חמאס מעבה את כוחו בשטח בזמן שהעולם מתמהמה ביישום התוכנית האמריקנית. לדבריהם, כל עוד לא הוקמה רשות חלופית, חמאס ימשיך להציג עצמו כגורם היחיד המסוגל לייצב את הרצועה.