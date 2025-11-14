כיכר השבת
חילול כבוד בית ה'

השנאה מרימה ראש: כתובות גרפיטי מזעזעות נגד הציבור החרדי רוססו בבית כנסת בחיפה

כתובות נאצה חמורות נגד הציבור החרדי רוססו הלילה בבית הכנסת 'תפארת ישראל' בחיפה • המשטרה פתחה בחקירה והקהילה בהלם (חרדים)

גרפיטי נגד הציבור החרדי בחיפה (צילום: יהודה גרוס)

מתפללי בית הכנסת 'תפארת ישראל' בחיפה, נחרדו לגלות הבוקר (שישי) על קירות בית הכנסת כתובות נאצה קשות, בגנות הציבור החרדי, שרוססו במהלך הלילה בגרפיטי בוטה ומשפיל.

מדובר באירוע חמור של ונדליזם מכוון, שפגע בלב הקהילה החרדית המקומית. הכניסה לבית הכנסת, קירות החזית ואף שלט בית המדרש – כוסו בצבעי ספריי, עם מסרים פוגעניים המכוונים ישירות כנגד הציבור החרדי ונאמני שמירת התורה והמצוות.

האירוע הקשה עורר זעזוע עמוק בקרב תושבי השכונה והמתפללים, שמגדירים את המעשה כ"חילול קודש נורא וניסיון להבעיר שנאה ופירוד בתוך עם ישראל". רבים התאספו במקום הבוקר, כשהלם ופחד ניכרים על פניהם.

כוחות משטרה הוזעקו למקום והחלו בחקירת נסיבות המקרה. במקביל, נפתחה קריאה למצלמות האבטחה באזור בתקווה לאתר את החשודים ולמצות איתם את הדין.

"מעשה נתעב כזה, בלב שכונה שקטה, זו קריאת השכמה מסוכנת", אומרים תושבים במקום. "זו לא רק פגיעה בקירות – זו פגיעה בקדושת בית מקדש מעט, ובעצם היותנו יהודים שומרי מסורת".

גרפיטי נגד הציבור החרדי בחיפה (צילום: יהודה גרוס)
גרפיטי נגד הציבור החרדי בחיפה (צילום: יהודה גרוס)
גרפיטי נגד הציבור החרדי בחיפה (צילום: יהודה גרוס)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר