מתפללי בית הכנסת 'תפארת ישראל' בחיפה, נחרדו לגלות הבוקר (שישי) על קירות בית הכנסת כתובות נאצה קשות, בגנות הציבור החרדי, שרוססו במהלך הלילה בגרפיטי בוטה ומשפיל.

מדובר באירוע חמור של ונדליזם מכוון, שפגע בלב הקהילה החרדית המקומית. הכניסה לבית הכנסת, קירות החזית ואף שלט בית המדרש – כוסו בצבעי ספריי, עם מסרים פוגעניים המכוונים ישירות כנגד הציבור החרדי ונאמני שמירת התורה והמצוות.

האירוע הקשה עורר זעזוע עמוק בקרב תושבי השכונה והמתפללים, שמגדירים את המעשה כ"חילול קודש נורא וניסיון להבעיר שנאה ופירוד בתוך עם ישראל". רבים התאספו במקום הבוקר, כשהלם ופחד ניכרים על פניהם.

כוחות משטרה הוזעקו למקום והחלו בחקירת נסיבות המקרה. במקביל, נפתחה קריאה למצלמות האבטחה באזור בתקווה לאתר את החשודים ולמצות איתם את הדין.

"מעשה נתעב כזה, בלב שכונה שקטה, זו קריאת השכמה מסוכנת", אומרים תושבים במקום. "זו לא רק פגיעה בקירות – זו פגיעה בקדושת בית מקדש מעט, ובעצם היותנו יהודים שומרי מסורת".