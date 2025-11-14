סקר שפורסם הבוקר מציג תמונת מצב פוליטית סוערת: תמיכה משמעותית בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר, מחלוקת עמוקה סביב חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו, והיחלשות נוספת של הקואליציה.

על פי ממצאי הסקר, שנערך עבור עיתון מעריב על ידי מכון לזר מחקרים, 67 אחוז מהמשיבים תומכים בהקמת ועדת חקירה ממלכתית שתמונה על ידי נשיא בית המשפט העליון, בעוד 23 אחוז מתנגדים ו־10 אחוז השיבו כי טרם החליטו. בקרב מצביעי הקואליציה נרשמה תמיכה חלקית, כאשר 34 אחוז מהם תמכו בהקמת ועדה כזו.

במקביל, נשאלו המשתתפים לגבי המלצתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לחון את נתניהו. בקרב מזדהי האופוזיציה 67 אחוז התנגדו למהלך, בעוד שבמחנה הקואליציה 78 אחוז תמכו בו. בכלל המדגם 44 אחוז התנגדו לחנינה, 39 אחוז תמכו ו־17 אחוז השיבו כי אינם יודעים.

מבחינת מפת המנדטים, נתוני השבוע מצביעים על שינוי נוסף ביחסי הכוחות. הליכוד מאבדת שני מנדטים ויורדת ל־24, וש״ס נחלשת במנדט. מנגד, עוצמה יהודית ויהדות התורה מתחזקות ועולות כל אחת לשמונה מנדטים. סך גוש הקואליציה עומד על 48 מנדטים.

בצד השני של המפה, מפלגתו של נפתלי בנט ממשיכה במגמת עלייה ומגיעה אף היא ל־24 מנדטים. יש עתיד יורדת לתשעה מנדטים. המפלגות הערביות שומרות על עשרה מנדטים. הציונות הדתית, כחול לבן, רשימת המילואימניקים ובל״ד אינן עוברות את אחוז החסימה.

על פי תוצאות הסקר, גוש האופוזיציה בראשות בנט ואייזנקוט מגיע השבוע ל־62 מנדטים ללא המפלגות הערביות, ומבסס רוב פרלמנטרי ברור מול הקואליציה.

עוד נבחנו עמדות הציבור לגבי הצבת כוח זר בעזה לאחר המלחמה. 51 אחוז מהמשיבים סבורים שנוכחות כוח זר תפגע ביכולתו של צה״ל לטפל באיומים מרצועת עזה, 24 אחוז סבורים שלא תפגע ו־25 אחוז טרם גיבשו עמדה.

הסקר נערך בין 12 ל־13 בנובמבר 2025 בקרב 500 משיבים מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל, יהודים וערבים, ומהווה מדגם מייצג בעל טעות דגימה של 4.4 אחוזים.