כיכר השבת
המשבר בקואליציה

המהלך הפוליטי של בני גנץ שנועד למנוע את קידום 'חוק הגיוס'

ברקע המשבר בקואליציה סביב קידום 'חוק הגיוס' וההמתנה להודעת ש"ס ו'דגל התורה' האם יצביעו בעד תקציב המדינה, יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ, יוצא במהלך פוליטי שנועד למנוע את ההגעה להבנות על 'חוק הגיוס' (פוליטי)

1תגובות
יו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ברקע המשבר בקואליציה סביב קידום 'חוק הגיוס' וההמתנה להודעת ו'דגל התורה' האם יצביעו היום (רביעי) בעד תקציב המדינה, יו"ר 'כחול לבן' ח"כ , יוצא במהלך פוליטי שנועד למנוע את קידום וההגעה להבנות.

גנץ החליט להסיר את כל הצעות החוק הטרומיות וההצעות לסדר היום של הסיעה מסדר היום וקרא ליתר ראשי המפלגות באופוזיציה להסיר גם את ההצעות מטעמם.

המטרה, כך לפי ההודעה של כחול לבן, "לא לאפשר לנציגי המפלגות החרדיות ולליכוד זמן למשא ומתן".

כפי שדווח הבוקר ב'כיכר השבת', בסיעות החרדיות מעריכים שיצביעו היום בעד התקציב בקריאה ראשונה אך יעצרו את חקיקת התקציב עד לאישור חוק הגיוס בקריאה שניה ושלישית.

בימים האחרונים ניהל ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שיחות עם ראשי הסיעות החרדיות ובין היתר הזהיר מפני פיזור הכנסת ברגעים ביטחוניים דרמטיים, נושא שיעלה גם על שולחנם של גדולי ישראל.

אמש התבטא ראש הממשלה נתניהו בנושא ואמר: "הדבר האחרון שישראל זקוקה במצב הנוכחי זה בחירות. אני מקווה שכולם יבינו את האחריות הלאומית הנדרשת במצב הזה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לכל אלה שחולמים על ממשלה עם גנץ שימו לב
יחיאל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר