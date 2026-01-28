המהלך הפוליטי של בני גנץ שנועד למנוע את קידום 'חוק הגיוס'

ברקע המשבר בקואליציה סביב קידום 'חוק הגיוס' וההמתנה להודעת ש"ס ו'דגל התורה' האם יצביעו היום (רביעי) בעד תקציב המדינה, יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ, יוצא במהלך פוליטי שנועד למנוע את קידום חוק הגיוס וההגעה להבנות.

גנץ החליט להסיר את כל הצעות החוק הטרומיות וההצעות לסדר היום של הסיעה מסדר היום וקרא ליתר ראשי המפלגות באופוזיציה להסיר גם את ההצעות מטעמם.

המטרה, כך לפי ההודעה של כחול לבן, "לא לאפשר לנציגי המפלגות החרדיות ולליכוד זמן למשא ומתן".

כפי שדווח הבוקר ב'כיכר השבת', בסיעות החרדיות מעריכים שיצביעו היום בעד התקציב בקריאה ראשונה אך יעצרו את חקיקת התקציב עד לאישור חוק הגיוס בקריאה שניה ושלישית.

בימים האחרונים ניהל ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שיחות עם ראשי הסיעות החרדיות ובין היתר הזהיר מפני פיזור הכנסת ברגעים ביטחוניים דרמטיים, נושא שיעלה גם על שולחנם של גדולי ישראל.

אמש התבטא ראש הממשלה נתניהו בנושא ואמר: "הדבר האחרון שישראל זקוקה במצב הנוכחי זה בחירות. אני מקווה שכולם יבינו את האחריות הלאומית הנדרשת במצב הזה".