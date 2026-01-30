היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לדרום אפריקה הגיעו היום (שישי) לנקודת רתיחה חריפה, כאשר הממשל בפרטוריה הודיע באופן רשמי על גירושו של אריאל סיידמן, הממונה על שגרירות ישראל במדינה. בהחלטה חריגה ובוטה, הוכרז סיידמן כ"אישיות בלתי רצויה" (persona non grata), תוך הצבת אולטימטום דרקוני: עזיבת המדינה בתוך 72 שעות בלבד.

משרד החוץ הדרום-אפריקאי ניסה להצדיק את הצעד הקיצוני בטענות ל"הפרת נורמות דיפלומטיות". לטענתם, הנציג הישראלי השתמש ברשתות החברתיות כדי לשגר "התקפות מעליבות" נגד הנשיא סיריל רמפוזה, ואף פעל בחוסר שקיפות בנוגע לביקורי בכירים. "הריבונות שלנו אינה ניתנת להפרה", הצהירו במדינה שמובילה את מסע ההסתה נגד ישראל בהאג. הצעד הדרום-אפריקאי מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בין המדינות, שהחלה עם הגשת העתירה השקרית בבית הדין הפלילי הבינלאומי בגין "רצח עם" לכאורה. כידוע, דרום אפריקה הפכה לאחת המדינות המובילות בזירה הבינלאומית בהסתה נגד מדינת ישראל, תוך ניצול מוסדות משפטיים בינלאומיים לצורכי תעמולה פוליטית. בירושלים לא המתינו דקה. בתגובה ציונית הולמת ומהירה, הודיע משרד החוץ על גירושו המיידי של שון אדאורד בינוולדט, הנציג הדיפלומטי של דרום אפריקה בישראל. גם לו נקצבו 72 שעות לארוז את חפציו ולעזוב את הארץ. "מדובר בצעד חד-צדדי ובהמשך ישיר להתקפות השקריות של דרום אפריקה נגד ישראל בזירה הבינלאומית", נמסר ממשרד החוץ. יצוין כי זהו לא הפעם הראשונה שדרום אפריקה מנסה לפגוע ביחסים הדיפלומטיים עם ישראל. כבר בעבר הצביעו חברי הפרלמנט בפרטוריה בעד ניתוק יחסים מוחלט, אך הצעד הנוכחי נחשב למכה הקשה ביותר ליחסים בין המדינות מזה עשורים. הגירוש ההדדי של נציגים דיפלומטיים משקף את עומק המשבר ואת הפער העמוק בעמדות. האירוע הדרמטי הזה מעלה שאלות לגבי עתיד היחסים הדיפלומטיים בין המדינות. כעת, כשהשגרירויות מתרוקנות מנציגיהן, נראה כי היחסים הגיעו לנקודת שפל חסרת תקדים.

בית הדין בהאג ( צילום: שאטרסטוק )

כזכור, נשיא דרום אפריקה סיריל רמפוזה עצמו מצוי בשנים האחרונות במרכז סערות פוליטיות ומשפטיות, כאשר בעבר נחשפו פרשיות שחיתות שהטילו צל כבד על מעמדו. למרות זאת, הוא ממשיך להוביל את מסע ההסתה נגד ישראל בזירה הבינלאומית, תוך ניצול מוסדות משפטיים כמו בית הדין בהאג.

עוד יעודכן על התפתחויות נוספות בפרשה הדיפלומטית המתפתחת.