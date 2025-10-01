הכנס המלא (צילום: הקלטה מערכת קול הלשון)
רבני ירושלים מכל החוגים השתתפו קודם יום הכיפורים, בכנס מיוחד לרבנים בראשות הגאון רבי אשר וייס גאב״ד דרכי תורה.
הרבנים שמעו מפי הגאב״ד, פסקי הוראה בדיני חולה בצום יום הכיפורים וכן העלו שאלות אקטואליות שעלו בימים האחרונים בנוגע ליום כיפור.
בכינוס השתתפו בכירי רופאי שערי צדק, בראשות פרופ׳ יונתן הלוי נשיא בית החולים שערי צדק שהגאב״ד הגר״א וייס מכהן כפוסק ההלכה של בית החולים, מאז הסתלקותם של הפוסקים; הגר״מ הלברשטאם והגר״י נויבירט זצ״ל.
את הכנס הנחה בטוב טעם, איש הרפואה הרב בנימין פישר יו״ר מגן לחולה ותלמידו של הגאב״ד הרב וייס.
