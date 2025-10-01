בהשתתפות רבני ירושלים עם הגאב"ד, המומחה והפרופ': דיון מרתק בנושא 'חולה ביום כיפור - מה דינו' | צפו כמדי שנה, נערך קודם יום הכיפורים כנס רבנים בו דנים על מקרים מיוחדים ומה דינם | הכנס השנה היה גם בראשות הגאב"ד הגאון רבי וייס, עם פרופסורים מומחים ובהנחיית הרב בני פישר | צפו בדיון המרתק (חדשות חרדים)

חב חנני ברייטקופף כיכר השבת | 13:48