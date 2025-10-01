שעות ספורות לפני כניסת ליל יום הכיפורים - יום הקדוש, מוגשת טעימה מיוחדת של רגש וגעגוע, מתוך פיוט הסליחות "יעלה קולנו מערב". הקטע המוזיקלי המרגש מבוסס על לחן מרנא אור שבעת הימים, מייסד דרך החסידות הרה"ק הבעל שם טוב זי"ע, בנוסח המושר אצל חסידי ברסלב.

העיבוד הייחודי, שנוצר במיוחד כדי להכין את הלבבות לקראת יום הדין, משלב את שירתו העוצמתית של אברהם לייב בורשטיין עם נגינה עשירה: כינור של גבריאל שוראקי, פסנתר של משה הגר, וצ'לו של דני בלאט.

הצילום של אלי מאילונוביץ מנציח את הרגעים המרוממים הללו, שנועדו לאחד את הלבבות ולהכין את הנפש לקראת התפילה והתשובה.