צפו: ביצוע נדיר של הפיוט המסורתי "יעלה קולנו" עם אמני מוזיקה בכירים

שעות ספורות טרם התקדש ליל יום הקדוש, מוגשת בפניכם טעימה מיוחדת של רגש וגעגוע ביצוע מרגש של הפיוט "יעלה קולנו מערב" בעיבוד מיוחד של אברהם לייב בורשטיין, המשלב כינור, פסנתר וצ'לו | הקלטה מיוחדת ע"פ נוסח הבעל שם טוב הקדוש, לקראת יום הכיפורים | צפו בתיעוד שהוקלט אמש אור לט' תשרי, בעיה"ק ירושלים (חרדים)

הכליזמרים מתכוננים ליום כיפור (צילום: אלי מאילונוביץ)

שעות ספורות לפני כניסת ליל יום הכיפורים - יום הקדוש, מוגשת טעימה מיוחדת של רגש וגעגוע, מתוך פיוט הסליחות "יעלה קולנו מערב". הקטע המוזיקלי המרגש מבוסס על לחן מרנא אור שבעת הימים, מייסד דרך החסידות הרה"ק הבעל שם טוב זי"ע, בנוסח המושר אצל חסידי ברסלב.

הכליזמרים מתכוננים ליום כיפור (צילום: אלי מאילונוביץ)

העיבוד הייחודי, שנוצר במיוחד כדי להכין את הלבבות לקראת יום הדין, משלב את שירתו העוצמתית של אברהם לייב בורשטיין עם נגינה עשירה: כינור של גבריאל שוראקי, פסנתר של משה הגר, וצ'לו של דני בלאט.

הצילום של אלי מאילונוביץ מנציח את הרגעים המרוממים הללו, שנועדו לאחד את הלבבות ולהכין את הנפש לקראת התפילה והתשובה.

