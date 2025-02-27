מתוך הקטסטרופה שהמיט עלינו חמאס ביום שמחת תורה, נדמה כי יותר מכל, טרגדיית משפחת ביבס הוא אסון שלא ניתן להכיל, מאורע שמאיים להטביע את הנפש במי יגון שאין להם סוף | תחת מהפכת אש ותמרות עשן, נראתה אם בודדה, לביאה שאפסו כוחותיה, חובקת את עולליה, והאימה שבעיניה מספרת את כל הסיפור – רגע שנחרט בתודעה ואינו מרפה | הלב שותת וזועק: "רְאֵה ה' וְהַבִּיטָה, לְמִי עוֹלַלְתָּ כֹּה?", "לֹא תִקַּח הָאֵם עַל הַבָּנִים" | אך כעת, משנחו הקדושים ושקע האבק, אולי זו הזדמנות לשוב אל ספר איוב ואל נפתולי סיבת הרוע בעולם | "הֵן יִקְטְלֵנִי – לוֹ אֲיַחֵל" (מגזין כיכר)
במשך כאלפיים שנים, ניצבים כל רבותינו בעלי הפשט במלחמה מתמדת כנגד פרשנות ה'אלגוריה' והדרשנות שהובילו המתייוונים ולאחריהם הנוצרים ושאר עוכרי ישראל עד הדורות האחרונים | ישראל שפירא בפרויקט מעמיק ומיוחד על פרשנות הפשט | פרק ב' (חרדים)
הרמ"א סבר כי "כל מה שהשיג אריסטו עד גלגל הירח הכל אמת" והרמב"ם הגדיר חלק מדברי אריסטו כ"תורה" | אלא שבימינו שאלות תאולוגיות אלו כמעט שלא נשאלות בעולם התורני, בגלל מיעוט הלומדים בתורת הפילוסופיה | אחד המעטים שעוסק בכך, הוא הגאון רבי מאיר מאזוז - זה מה שקיבלנו משמו לפרסם (חרדים)
בצל הקשיים שמערימה בלגיה על נושא השחיטה, בעיתון המרכזי במדינה פורסם מאמר ארוך של פילוסופית הקורא לאסור את ברית המילה בחוק ולקבוע עונשי מאסר למי שיבצע את מצוות המילה | חבר פרלמנט ל'כיכר': "זאת תהיה קטסטרופה" (עולם)
אחד הדברים המהותיים שהחסידים קידשו בעבר היא קבלת "תורת המקובלים", שעל פניו נראית כעומדת בסתירה נחרצת לדרכם של "הפילוסופים" היהודים | ישראל שפירא יוצא בעקבות העלון החסידי בשם "דרשוני וחיו", שכולו עוסק בענייני מחשבה פילוסופים מובהקים ומעורר סערה בעולם החסידות (חסידים)