"אע"פ שבדרך כלל אין מסתכלים במורה נבוכים, מ"מ כשהרמ"א מביא משם הורתי היתר לעצמי לעיין במקור הדברים" - אמר בשיעור הגאון החסידי רבי מנשה ישראל רייזמן.

הרב רייזמן, המשפיע החסידי הידוע מחסידות בעלזא ומגיד השיעור בדף היומי הנשמע יומית לאלפי מאזינים בעולם, הדגים את המורכבות שבה התמודד כשהוא היה זקוק לעיין במקור שנחשב בעייתי בחוגיו.

הרקע ההיסטורי

ספר "מורה נבוכים" של הרמב"ם עורר מחלוקות מאז חיבורו במאה ה-12. במאה ה-13 התפרצה מחלוקת קשה - בעיקר בספרד ובפרובנס - סביב הגישה הפילוסופית של הרמב"ם.

מתנגדי הספר, בראשות רבי שלמה מן ההר ורבינו יונה גירונדי (שהתנצל על כך וכתב את חיבורו "שערי תשובה" בשל כך), האשימו את הרמב"ם בהכנסת רעיונות זרים ליהדות ושרפו את ספריו בעיר מונפלייה בשנת 1232.

למרות שהפולמוס דעך עם הזמן, הוא לא נעלם לחלוטין. במאה ה-18 חלק מתנועת ההשכלה טענו שהיא ממשיכה את דרכו של הרמב"ם, והספר נאסר בעיקר בקרב נאמני תנועת החסידות, כשגם הגר"א לא נחה דעתו מגישתו הפילוסופית של הרמב"ם (ראה: יו"ד סי' קעט סקי"ג).

היום, ארון הספרים החרדי הטיפוסי כולל את כתביו ההלכתיים של הרמב"ם כ'היד החזקה' אך לא את ספרו הפילוסופי. למרות שהספר יוצא לאור במהדורות חדשות, אולם הוא נלמד על ידי יחידים מהמגזר הליטאי, ובעולם החסידי כמעט ולא.

ההיסטוריה חוזרת, מהמהרש"ל ועד הרב רייזמן

במאה ה-16 שני מגדולי הפוסקים הרמ"א והמהרש"ל התכתבו בנידון זהה.

הרמ"א, מגדולי הפוסקים בעם היהודי, הסתמך בפסק הלכתי על דעתו של הפילוסוף אריסטו היווני בעניין סימני טריפה בריאת בהמה.

המהרש"ל, רב לובלין וקרוב משפחה רחוק של הרמ"א, לא קיבל זאת וכתב בחריפות:

"ולחכמת אריסטו הערל אליו היית פונה בכל פינות", והמשיך "אמרתי, אוי לי שעיני ראו נוסף למה שאוזני שמעו, שעיקר המחמד והבושם הוא דברי הטמא".

המהרש"ל לא התנגד עקרונית לעיסוק בפילוסופיה - "יש לי בחכמתם כמותך", הודה. אולם השימוש בדברי אריסטו בפסיקה הלכתית היה בעיניו לא ראוי.

תשובת הרמ"א זהה כמעט לתשובתו של הרב רייזמן. הרמ"א ציין שאינו קורא את אריסטו במקור, אלא רק דרך הרמב"ם:

"מעידני עלי שמים וארץ שכל ימי לא עסקתי בשום ספר מספריו רק מה שעסקתי בספר המורה שיגעתי בו".

לאחר מכן הוא הסתמך על הרמב"ם כדי לבסס את עמדתו: "והנה הרב המורה כתב פרק כ"ב מחלק השני, שכל מה שהשיג אריסטו עד גלגל הירח הכל אמת".

הרב רייזמן למעשה פעל כמו הרמ"א. הוא הסתמך על המורה נבוכים רק כשהרמ"א ציטט ממנו, בדיוק כמו הרמ"א שהסתמך על אריסטו רק כשהרמב"ם ציטט ממנו