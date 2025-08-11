בדף היומי מסכת עבודה זרה דף נ"ד אנו לומדים את המעשה ששאלו הפלוסופין את הזקנים ברומי, אם א-להיכם אין רצונו בעבודת כוכבים מפני מה אינו מבטלה?

אמרו לו: אילו לדבר שאין העולם צורך לו היו עובדין הרי הוא מבטלה, הרי הן עובדין לחמה וללבנה ולכוכבים ולמזלות, יאבד עולם מפני השוטים? אלא עולם כמנהגו נוהג.

וכתב החתם סופר זצ"ל לבאר את הדבר, על פי הפסוק בשמות א, יט:

"ותאמרן המיילדות אל פרעה, כי לא כנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה, בטרם תבוא אליהן המיילדות וילדו". ולכאורה, מהי תשובת המיילדות לפרעה על שאלתו "מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את הילדים" שם רש"י מפרש "ותחיין את הילדים" שסיפקו מים ומזון. אך גם כאן, מהי התשובה לשאלת פרעה שסיפקו להם מים ומזון, באומרם "כי חיות הנה"?

ונראה לתרץ זאת, כותב החתם סופר:

לפי האמור במסכת בבא בתרא (דף י, א), שם שאל טרנסורופוס הרשע את רבי עקיבא: אם אלוהיכם אוהב עניים, מדוע אינו מפרנסם? והשיב לו: כדי שניצול אנו בהם להציל אותנו בזכותם מדינה של גיהנם.

והנה, הילדים שנולדו עניים וחסרי כל נולדו בנס, שלא כדרך הארץ, ומזה ראיה ברורה שהקב"ה לא שונא אותם, כי אם להביא שכר, כי אם היה שונאם מדוע הביאם לעולם?

ובגמרא כאן מבואר, שכפי שאמרו "עולם כמנהגו נוהג" זהו הטעם שהקב"ה אינו מבטל את עבודת הכוכבים, אך רעיון זה אינו מתקיים לגבי לידת הילדים במצרים, שכן הם נולדו שלא כמנהג העולם, "כי חיות הנה", ולכן ברור שהקב"ה אוהבם. ואם כך, הדין דומה גם לגבי העניים, כל העניות היא רק להרחיב שכר ולהטיב עמם.

ולכן, תשובת המיילדות לשאלת פרעה, "מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את הילדים" כלומר ספקתם להם מים ומזון, למרות שייתכן והקב"ה שונאם – היא שהילדים נולדו בנס, "בטרם תבוא אליהן המיילדת וילדו", ומכאן ברור שהקב"ה אוהב אותם, ולכן הן מספקות להם מים ומזון. וזהו בדיוק